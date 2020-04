Porto Alegre Feiras de rua estão respeitando as normas durante pandemia

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Não há registro de infrações graves. Feirantes fazem uso de máscaras, e espaço entre bancas vem sendo, no mínimo, de dez metros. Foto: Anselmo Cunha/ PMPA

A fiscalização das feiras de rua tem ocorrido de forma permanente em Porto Alegre, segundo a prefeitura, e até o momento, todos têm respeitado as normas estabelecidas. Desde que tiveram início as medidas restritivas relacionadas à pandemia de coronavírus, já foram realizadas 96 ações para garantir a segurança nos espaços.

“Não temos registro de infrações graves, apenas orientações. A manutenção dessas atividades dentro das regras estabelecidas é importante para a economia dos produtores e para que a população tenha acesso a alimentos locais e de qualidade”, destaca o titular da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Leonardo Hoff.

Segundo a Diretoria de Fiscalização da SMDE, está sendo observado especialmente o distanciamento mínimo de dez metros entre as bancas, conforme determinado pelo decreto 20.534. Também é averiguada a utilização de máscara por parte dos feirantes, assim como a oferta de álcool gel para os trabalhadores e consumidores.

Porto Alegre conta com 54 feiras regulares, sendo 39 feiras ecológicas, oito feiras modelo e sete feiras chamadas “mercadão do produtor”. A programação segue inalterada, apenas com menor número de estandes em alguns casos e respeitando o intervalo mínimo estipulado.

