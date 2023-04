Rio Grande do Sul Fenômeno El Niño pode chegar ao Rio Grande do Sul no final deste trimestre

6 de abril de 2023

Em razão do fenômeno, o RS pode ser impactado pela presença de frentes frias estacionárias e aumento nos volumes de chuva

O trimestre de abril a junho deve passar por um período de neutralidade nas condições climáticas, com possibilidade da presença do El Niño no final do período, segundo dados do boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado.

Em razão do fenômeno, o RS pode ser impactado pela presença de frentes frias estacionárias e aumento nos volumes de chuva, com anomalias de precipitação e de temperatura, variando entre normal e ligeiramente acima da média.

O prognóstico climático indica ainda um aumento da precipitação, com desvios mais significativos entre maio e junho, sobretudo do Centro para o Sul do Estado, havendo chance de chuvas ligeiramente abaixo da média em parte do Norte do RS em abril. Localmente, algumas áreas do Centro, Sul e Leste já podem ter precipitações acima da média neste mês, embora com distribuição irregular.

Em relação às temperaturas, a tendência indica marcas ligeiramente acima da média neste trimestre. Maior amplitude térmica é esperada em abril e menor em junho. Ondas de calor, embora menos frequentes e de menor duração em relação ao verão, ainda ocorrem, especialmente em abril e junho.

Eventos extremos, com precipitação intensa e ondas de frio esporádicas, são possíveis. Entretanto, frio mais rigoroso poderá ser observado em maio, mês com maior chance de geadas.

