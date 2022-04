Rio Grande do Sul Feriadão de Páscoa: massa de ar frio deve provocar geada e temperatura abaixo de zero no Estado

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Segunda massa de ar frio de maior intensidade do outono vai trazer temperatura baixa durante o feriadão.

A segunda massa de ar frio de maior intensidade deste outono ingressa no Sul do Brasil entre esta quarta (13) e a quinta-feira (14), e deve ser responsável por um acentuado declínio da temperatura, conforme a MetSul Meteorologia.

A previsão é que a incursão de ar frio traga temperatura muito baixa para abril nas madrugadas. As mínimas devem ficar perto de 0ºC em cidades de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Haverá pontos com marcas negativas. O frio deve trazer ainda formação de geada e que pode chegar ao Paraná.

Esta segunda massa de ar frio vai proporcionar temperatura semelhante ao que foi observado na primeira do final de março. As mínimas devem ficar 6ºC a 8ºC, abaixo do que é normal para abril. Já as máximas tendem a ficar 4ºC a 5ºC, abaixo das médias normais do período da tarde em abril. Como é ainda começo de outono, o frio nesta época se limita mais à noite, madrugada e o começo da manhã. Com isso, as marcas são amenas ou agradáveis durante a tarde.

A massa de ar frio começa a ingressar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e vai induzir instabilidade com chuva em pontos do Norte e da Metade Leste do território gaúcho, possivelmente também na área de Porto Alegre. Embora o dia ainda tenha temperatura agradável, o resfriamento começará a ser percebido no fim da quarta a partir do Oeste e do Sul do Estado.

Será no final da quarta que ocorrerão as mínimas do dia, à medida que o ar frio avança do Uruguai e da Argentina para o Sul do Brasil. O dia deve terminar com marcas de 11ºC a 13ºC no Sul gaúcho e na Campanha, e até menores na Serra do Sudeste.

Nas demais regiões gaúchas, a queda da temperatura deve ser percebida mais ao longo da madrugada da quinta-feira.

Sexta-feira Santa começará gelada

Os Estados do Sul do Brasil devem ter uma sequência de madrugadas frias a partir de quinta até o começo da semana que vem. O feriadão inteiro de Páscoa terá noites frias. A madrugada mais gelada na maioria das cidades do Sul será a da sexta-feira (15).

O perfil seco da atmosfera por sucessivas noites favorecerá a sequência de madrugadas de temperatura baixa. As menores mínimas no Rio Grande do Sul devem ocorrer nos Aparados da Serra e na região de Soledade, além da área de Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste.

Grande parte do Rio Grande do Sul terá mínimas de um dígito neste episódio de frio. Mínimas de 3ºC a 5ºC podem ocorrer nos locais mais frios da fronteira com o Uruguai e do Sul, mas, no geral, as mínimas nestas regiões devem descer a 5ºC a 7ºC.

No Centro do Estado, na área de Santa Maria, as mínimas devem cair a 8ºC a 10ºC. No Norte do Estado, em baixadas da região de Passo Fundo, haverá pontos com 4ºC a 5ºC. Na Serra, destino de muitas pessoas nesta Páscoa, Gramado e Canela devem ter mínimas nas suas áreas urbanas de 7ºC a 9ºC, mas em baixadas das zonas rurais dos dois municípios pode fazer 3ºC a 5ºC.

A sexta terá as menores mínimas e no fim de semana as marcas se elevam um pouco.

Porto Alegre

A Capital gaúcha deve ter mínimas entre 11ºC a 13ºC na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Dependendo do dia, pela cobertura de nuvens, as mínimas caem mais ou menos, mas dentro deste intervalo. Na Região Metropolitana, alguns pontos devem ter entre 8ºC e 10ºC.

