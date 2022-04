Cláudio Humberto Feriadão na Justiça é desde a “quarta-feira Santa”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Conversa de raposas. (Foto: Enio)

Os brasileiros que sofreram com a pandemia, redução de salários e até perda do emprego ainda tentam se reerguer enfrentando a inflação alta e vão trabalhar hoje e durante todo o feriadão da Páscoa, se puderem. Bem diferente do Judiciário. Além de não contribuir com um centavo no enfrentamento dos problemas econômicos decorrentes da pandemia, a Justiça está de folga desde a “quarta-feira Santa”, criada há mais de 50 anos e incluída nos regimentos dos tribunais para garantir a regalia.

Ditadura foi uma mãe

A “quarta-feira Santa” existe no âmbito do Judiciário porque, em 1966, o presidente Castelo Branco propôs e sancionou a folga prolongada.

Parceiros folgados

No Ministério Público, a história é idêntica e com aviso de que não terá expediente. No Legislativo, a folga tem um dia a menos e começa hoje.

Vem mais por aí

Nos três casos, a mamata segue na semana que vem. Com o feriado de Tiradentes na quinta, o “ponto facultativo” na sexta é uma certeza.

É preciso agir

O fato de ocorrer todos os anos e ser alvo de denúncias todos os anos faz parecer que o brasileiro sente mais inveja da folga que indignação.

Regras para saidinhas de presos podem mudar

O feriadão de Páscoa é mais um em que as famigeradas “saidinhas” fazem alegria de presos, que aproveitam a complacência da Justiça e não voltam à prisão, como agiram 42% dos beneficiados somente no Rio de Janeiro, em 2021. Por isso, projeto do deputado Gurgel (PL-RJ) endurece as regras e proíbe saidinha de Dia dos Pais ou das Mães para quem matou os pais, como Suzane von Richthofen, ou no Dia das Crianças para quem assassinou os filhos, como o casal Nardoni.

Contam com isso

Para o deputado autor do projeto, “os criminosos, quando presos, já veem nesse benefício uma oportunidade de fuga”.

Sem colher de chá

Pelo projeto, o preso também precisa cumprir um quarto da pena e metade, se reincidente. Se tiver falta grave, cumprirá pena integral.

Na conta deles

Uma das mudanças propostas obriga os bandidos a custearem suas tornozeleiras eletrônicas, sem as quais não teriam direito ao benefício.

Cinco pontos os separam

Após passarem 2021 divulgando distâncias quilométricas entre Lula e Bolsonaro, os institutos de pesquisa mostram agora diferenças cada vez menores. Nesta quarta (13), o Poderdata deu seu número: 5 pontos. A menor diferença desde que o STF tornou Lula elegível.

Ficha caiu

Após pesquisa mostrar crescimento de Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano disse que o PT “plantou” notícias de que Lula está sem voz e pode não aguentar a campanha. “É o início da desistência”, desconfia.

Sem ilusões

O senador Alvaro Dias (Pode-PR) disse por que “pela primeira vez” não assina pedido de CPI. “Armar palanque eleitoral e entregar uma grande pizza é tudo que a população não merece nesse ano eleitoral”, disse.

Mal disfarçado

Adepto do cigarro eletrônico, o ministro Fábio Faria (Comunicações) ficou desapontado com a decisão da agência reguladora Anvisa de reiterar sua proibição no Brasil. Faz mais mal que o cigarro comum.

Esses ‘especialistas’…

Sem alarde, o mundo ultrapassou esta semana os 500 milhões de casos de covid. Era o número que especialistas cascateiros citados pela imprensa brasileira previam somente para a Índia, em 2021.

Senhores da guerra

Há 4 anos, Estados Unidos, Reino Unido e França bombardearam a Síria, atingindo áreas residenciais e matando civis, em “retaliação” à velha alegação de “ataque químico”. E essa guerra ainda não acabou.

A ver

O presidente do Cidadania, ex-deputado Roberto Freire, trabalha para viabilizar uma candidatura única [com PSDB, União, Podemos etc.] a presidente. Ele está muito confiante: “Vai acontecer”, garante.

Explicação abrasileirada

O MTA, órgão público dos metrôs de Nova York, insiste que das 10 mil câmeras de segurança do sistema metroviário da cidade, apenas não estão funcionando as três que flagrariam o atentado desta semana.

Pensando bem…

… PT aceitar Alckmin é como um palmeirense roxo ser aprovado como candidato a vice do Corinthians.

PODER SEM PUDOR

Conversa de raposas

O mineiro Magalhães Pinto era deputado federal quando, num corredor da Câmara, percebeu que José Maria Alkimin, seu cordial inimigo, caminhava em sua direção. Magalhães cochichou a um assessor: “Ontem foi aniversário do Alkimin e esqueci de enviar cumprimentos.” Frente a frente com Alkimin, Magalhães contou uma mentirinha: “Mandei um telegrama de cumprimentos, ontem. Recebeu?” O malandríssimo Alkimin respondeu à altura: “Recebi e já respondi!”

