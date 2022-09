Rio Grande do Sul Feriado da Independência altera funcionamento de serviços públicos estaduais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Centro Administrativo estará fechado na quarta-feira (7). Foto: CAFF/Divulgação Centro Administrativo estará fechado na quarta-feira (7). (Foto: CAFF/Divulgação) Foto: CAFF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conforme o Decreto 56.291, de 29 de dezembro de 2021, na quarta-feira (7) não haverá expediente no serviço público estadual por ser feriado nacional do Dia da Independência. Confira as alterações no funcionamento.

Segurança Pública – Telefones de emergência:

• Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

• SSP – disque-denúncia: telefone 181

• Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

• Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

• Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Brigada Militar (BM): telefone 190

• Corpo de Bombeiros: telefone 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

• Defesa Civil Estadual: telefone 199

Saúde:

Farmácia de Medicamentos Especiais

• Quarta (7/9): fechada

• Quinta (8/9): 8h às 17h

Av. Borges de Medeiros, 546 – Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro:

• Quarta (7/9): fechado

• Quinta (8/9): 8h às 16h

Av. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu:

Plantão 24 horas

Telefone 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT):

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Disque Vigilância:

• Quarta (7/9): 8h às 20h

Telefone 150

Trabalho:

Agências FGTAS/Sine

•Quarta (7/9): fechadas

Em Porto Alegre, o fechamento também será adotado na sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

• Quinta (8/9): às unidades reabrem para atendimento ao público; os horários variam entre as agências, verifique em https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine

Lazer:

Jardim Botânico

• Quarta (7/9) a domingo (11/9): 9h às 17h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

• Quarta (7/9) a domingo (11/9): 9h às 17h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

Demais serviços:

Tudo Fácil

Agência Zona Sul da capital

Quarta (7/9): fechada

Quinta (8/9): das 8h às 18h

• Av. Wenceslau Escobar, 2.666 – bairro Tristeza

Agência Zona Norte da capital

Quarta (7/9): fechada

Quinta (8/9): 8h às 14h

• Rua Domingos Rubbo, 51 – bairro Cristo Redentor

Agência Lajeado

Quarta (7/9): fechada

Quinta (8/9): 9h às 19h

• Shopping Lajeado: BR-386, km 346

Agência Rio Grande

Quarta (7/9): fechada

Quinta (8/9): 10h às 20h

• Partage Shopping, av. engª Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Rio Grande

Procon RS

• Quarta (7/9): canais de atendimento presencial e “tira dúvidas” fechados. Somente o site estará recebendo demandas: https://www.procon.rs.gov.br/inicial

• Quinta (8/9): funcionamento normal

O Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor

IPE Saúde

• Quarta-feira (7/9): não haverá atendimento presencial.

• Quinta-feira (8/9) e sexta-feira (9/9): atendimento presencial das 9h às 17h, mediante agendamento no site www.ipesaude.rs.gov.br

Todos os serviços podem ser solicitados através do atendimento digital: http://ipesaude.rs.gov.br/atendimento-digital

O funcionamento do atendimento nos postos do interior, do Programa Facilitadores, deve ser verificado diretamente em cada local.

DetranRS

• Quarta (7/9): não haverá expediente administrativo da autarquia e o atendimento ao público por parte dos credenciados (Centros de Formação de Condutores – CFC; Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVA; Centros de Remoção e Depósito – CRD; e Centros de Desmanche de Veículos – CDV). Também o atendimento via chat (www.detran.rs.gov.br), agências Tudo Fácil e o 0800 905 5555 (ou 51 2312-1130 – exclusivo para ligações de fora do Estado) estarão suspensos. Na data, os CRDs apenas atenderão à solicitação de remoção de veículos por parte das autoridades de trânsito.

• Quinta (8/9): atendimento normal.

Ceasa

Quarta (7/9): Ceasa fechada;

Quinta (8/9): Ceasa aberta

Confira os horários dos diferentes setores no site www.ceasa.rs.gov.br

Centro Administrativo do Estado

• Quarta (7/9): fechado

• Quinta (8/9): 8h30 às 18h

Av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul