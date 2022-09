Geral Feriado de 7 de setembro: veja a previsão do tempo para todo o País

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

A chuva pode começar pela manhã na região de Porto Alegre, mas o tempo já fica estável partir da tarde. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O feriado de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, será marcado por tempo instável em parte do Sul e do Sudeste. A maior parte do país segue sem chuva, com muito calor e baixa umidade relativa do ar no interior do Brasil. Confira como fica o tempo para esta quarta-feira (7) em cada Região do Brasil.

Região Sul

O feriado ainda será instável em grande parte do Paraná e no leste e litoral de Santa Catarina, mas a chuva forte ainda se concentra entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira. As temperaturas também ficam mais baixas, devido ao tempo mais fechado, em Curitiba e na capital Florianópolis.

A chuva pode começar pela manhã na região de Porto Alegre, mas o tempo já fica estável partir da tarde. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, dia de sol e tempo firme. As temperaturas começam a subir de forma gradativa.

De forma geral, a previsão é de pouca chuva em Santa Catarina, mas o estado do Paraná fica sujeito a pancadas de chuva com moderada a forte intensidade ao longo do dia, principalmente nas áreas do centro e norte paranaense.

Região Sudeste

O estado de São Paulo também será influenciado por toda essa mudança no padrão da circulação dos ventos. No feriado, as áreas do sul e leste paulista ficam mais instáveis, com mais nuvens ao longo do dia e com pancadas de chuva que podem vir com moderada a forte intensidade, inclusive na região da capital. No litoral e na Grande SP, as temperaturas ficam mais amenas, mas sobem mais se comparado aos últimos dias.

O estado do Rio De Janeiro ainda terá um dia ensolarado e com temperaturas em elevação nesta quarta-feira, 7 de setembro. Volta a chover no fim da tarde e começo da noite apenas nas áreas que fazem divisa com São Paulo, no Grande Rio o tempo segue firme.

No estado mineiro, as condições de chuva aumentam a partir da noite, em áreas do sul de Minas, mas pouca chuva é prevista. No Espírito Santo, a possibilidade de chuva é pequena no litoral, capital e leste do estado, mas grande parte do Sudeste continua com tempo firme neste feriado.

Atenção com as rajadas de vento ao longo do dia. São previstas rajadas em torno de 40 a 50 km/h em grande parte da Região. No litoral do Rio de Janeiro, as rajadas podem atingir até 60 km/h.

Região Centro-Oeste

As instabilidades perdem força em Mato Grosso do Sul e grande parte da Região continua com tempo firme e ensolarado neste feriado. As instabilidades que atuam no Sul do país até transportam umidade para áreas do leste de Mato Grosso do Sul, mas a chuva ainda acontece de forma muito pontual.

O sol brilha forte em mato Grosso e nas demais áreas do Centro-Oeste e não chove. Capitais como Cuiabá, Goiânia e Brasília continuam com a umidade relativa do ar abaixo de 30%.

Região Norte

O calor e a alta umidade continuam provocando pancadas de chuva forte no Amazonas e em Roraima. O feriado será instável, com risco de chuva forte, rajadas de vento e trovoadas, mas o ar continua abafado no decorrer do dia. A maior parte do Pará ainda continua sem chuva, com tempo firme e seco, mas em Belém ainda pode chover no período da tarde.

O tempo continua firme, ensolarado e seco na maior parte da faixa sul da Região. Os estados do Acre, Tocantins, o centro-sul de Rondônia e até parte do sul do Amazonas, continuam sem chuva na quarta-feira de feriado. A capital, Palmas, continua em atenção para baixa umidade do ar. Índices inferiores a 30% ainda podem ser registrados no período da tarde.

Região Nordeste

No Nordeste, a infiltração marítima ainda transporta umidade para a faixa leste da Região, mas o sol ainda aparece ao longo do dia. A previsão é de chuva no litoral ao longo da quarta-feira, mas sem grandes alertas em Natal, João Pessoa, Recife e Maceió.

A chuva mais forte se concentra na Bahia, nas áreas do sul do estado. O interior nordestino, a capital Teresina, áreas do sul do Maranhão e o interior da Bahia, continuam com tempo firme e muito calor. Ainda venta bastante ao longo do dia, com rajadas de 40 a 50 km/h em grande parte da Região e rajadas de até 60 km/h no litoral do Rio Grande do Norte.

