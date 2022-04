Rio Grande do Sul Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços no Estado; confira

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

O Samu fará plantão 24 horas e pode ser acessado pelo telefone 192. Foto: Cristine Rochol/PMPA O Samu fará plantão 24 horas e pode ser acessado pelo telefone 192. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nesta quinta-feira (21), devido ao feriado de Tiradentes, não haverá expediente no serviço público estadual por ser feriado nacional. Confira as alterações no funcionamento de órgãos e serviços no RS e em Porto Alegre (no fim do texto).

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência

• Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

• SSP – disque-denúncia: telefone 181

• Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

• Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

• Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Brigada Militar (BM): telefone 190

• Corpo de Bombeiros: telefone 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

• Defesa Civil Estadual: telefone 199

SAÚDE

Farmácia de Medicamentos Especiais

• Quinta (21): fechada

• Sexta (22): abre às 8h

Av. Borges de Medeiros, 546 – Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

• Quinta (21): fechado

• Sexta (22): abre às 8h

Retorno do atendimento, segunda-feira (18), às 8h

Av. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu

Plantão 24 horas

Telefone 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Disque Vigilância

• Quinta (21): 8h às 22h

Telefone 150

TRABALHO

Agências FGTAS/Sine

•Quinta (21): fechadas

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

• Sexta (22): as unidades reabrem para atendimento ao público; os horários variam entre as agências, verifique em https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine

LAZER

Jardim Botânico

• Quinta (21) até domingo (24): 9h às 17h

Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

• Quinta (21) até domingo (24): 9h às 17h

BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

DEMAIS SERVIÇOS

Tudo Fácil

Agências Zona Norte e Zona Sul da capital:

• Zona Sul: av. Wenceslau Escobar, 2.666 – bairro Tristeza

• Zona Norte: rua Domingos Rubbo, 51 – bairro Cristo Redentor

Quinta (21): fechadas

Sexta (22): das 8h às 14h

Agência em Lajeado

• Shopping Lajeado: BR-386, km 346

Quinta (21): fechada

Sexta (22): 10h às 16h (apenas plantão para retirada de RG e para autoatendimento)

Procon RS

• Quinta (21): canais de atendimento presencial e on-line fechados. Somente o site estará recebendo demandas: https://www.procon.rs.gov.br/inicial

• Sexta (22): atendimento presencial fechado; demais canais de atendimento (telefone, Whatsapp e site) funcionam normalmente

O Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor

IPE Saúde

• Quinta (21): não haverá atendimento presencial

• Sexta (22): atendimento presencial das 9h às 12h, mediante agendamento no site www.ipesaude.rs.gov.br

Todos os serviços podem ser solicitados através do atendimento digital: http://ipesaude.rs.gov.br/atendimento-digital

O funcionamento do atendimento nos postos do interior, do Programa Facilitadores, deve ser verificado diretamente em cada local.

DetranRS

• Quinta-feira (21): não haverá expediente administrativo nem atendimento ao público por parte dos credenciados – Centros de Formação de Condutores (CFC), Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVA), Centros de Remoção e Depósito (CRD) e Centros de Desmanche de Veículos (CDV). Também não funcionam o atendimento via chat (www.detran.rs.gov.br), agências Tudo Fácil e o 0800 905 5555 (ou 51 2312-1130 – exclusivo para ligações de fora do Estado). Os CRD apenas atenderão à solicitação de remoção de veículos por parte das autoridades de trânsito.

• Sexta-feira (22): atendimento normal

Ceasa

Quinta (21) e sexta: 13h às 17h

Sábado (23): funcionam apenas a Central de Flores e o Setor de Carnes, das 7h às 12h

Domingo (24): fechada

Horários de outros setores podem ser consultados no site www.ceasa.rs.gov.br

PORTO ALEGRE

Os órgãos que realizam funções essenciais operam em regime de plantão durante o dia na Capital. Na sexta-feira (22), as atividades voltam ao normal.

Veja abaixo o que abre e fecha.

Lojas

Segundo o Sindilojas, apenas as empresas que possuem acordo coletivo poderão utilizar a mão de obra dos empregados no feriado. O horário de abertura de cada estabelecimento é definido diretamente pelas lojas ou pelos centro comerciais. É comum o comércio de rua adotar o funcionamento das 9h às 19h, enquanto os shopping centers funcionam das 10h às 22h.

Transporte

Os ônibus urbanos de Porto Alegre operam com tabela de feriado nesta quinta-feira. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, as tabelas são as normais para os respectivos dias.

Os intervalos de viagens da Trensurb seguem tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

Saúde

Unidade de pronto atendimento e os hospitais de Pronto Socorro (HPS) e Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) permanecem abertos, bem como o Samu.

As unidades de saúde e farmácias distritais não atendem aos finais de semana e feriados. Os locais reabrem na sexta-feira. Portanto, estarão fechadas nesta quinta-feira, 21, retomando o atendimento na sexta, 22, a partir das 7h ou 8h, conforme planejamento de cada serviço.

A vacinação contra a Covid-19 será mantida em alguns pontos.

Bancos

Os bancos funcionam apenas nas áreas de autoatendimento ou em canais digitais e remotos. Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, que vencerem na quinta (21), podem ser pagas no dia 22, sem juros.

Telefone 156

Mesmo no feriado, funciona normalmente o canal de atendimento para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

Limpeza Urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. Já as seções operacionais atuam em regime de plantão.

Sine

A unidade do Sine Municipal, na Avenida Sepúlveda, estará fechada nesta quinta-feira. O atendimento ao público retorna na sexta-feira, a partir das 8h. Na data, o órgão oferece 199 vagas de porteiro.

Água e esgoto

Atendimentos operacionais pelo 156 seguem operando no feriado. Questões comerciais, por telefone ou presencialmente, são retomadas na sexta. Os postos da rua José Montaury e da avenida Cristiano Fischer reabrem na sexta-feira.

Segurança

Guarda Municipal e Defesa Civil operam 24h por dia, mesmo em feriados, bem como o Centro Integrado de Comando da Cidade (CEIC).

Assistência Social

O atendimento de Assistência Social permanece ativo 24h pelos telefones (51) 3289 4994 e 156, na opção 7, da Central de Abordagem. Já o Conselho Tutelar mantém atendimento das 8h às 18h, em regime de plantão centralizado, e noturno, das 18h às 8h, na rua Fernando Machado, 657 (Centro Histórico).

