Rio Grande do Sul Férias de inverno: Gramado é a cidade brasileira mais pesquisada em site de viagens

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Destino turístico na Serra Gaúcha ficou à frente de concorrentes como Rio de Janeiro e Campos do Jordão. (Foto: Arquivo/Gramadotur)

Especializado em viagens, o portal booking.com listou Gramado (Serra Gaúcha) no topo das cidades brasileiras mais pesquisadas como destino turístico para as férias de inverno pelos internautas do País que acessam o site. Dentre os atrativos apontados pela plataforma estão a Rua Coberta, Lago Negro, Minimundo, Parque Snowland e o Festival de Cinema.

O ranking inclui concorrentes igualmente tradicionais. O vice-campeão de buscas no guia virtual é o Rio de Janeiro, seguido no pódium por Campos do Jordão (SP). Em quarto lugar está São Paulo (SP). Depois aparecem Maragogi e Maceió (ambas em Alagoas), Porto de Galinhas (PE), Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE) e Caldas Novas (GO).

“A lista representa os destinos mais buscados pelos brasileiros, não necessariamente os mais reservados”, ressalta a plataforma on-line.

Algumas cidades brasileiras têm cadeira cativa entre as mais sondadas em qualquer época do ano, seja por quem já planeja um passeio em breve ou apenas cogita a ideia por viajantes brasileiros em qualquer época do ano. Dentre os motivos estão os status consagrado como destino turístico e a infraestrutura disponibilizada aos visitantes, incluindo as atrações de cada lugar.

Porto Alegre

Porto Alegre não consta na lista. Em compensação, é uma das que mais cresceu em buscas relativas a julho e agosto na mesma plataforma on-line. O aumento foi de 83% na comparação com o mesmo período do ano passado, índice que classifica a capital gaúcha na décima colocação.

Em primeiro e segundo lugares sob esse critério aparecem Vitória e Vila Velha, ambas no Espírito Santo, respectivamente com 274% e 267% de aumento no interesse. Depois aparecem Barretos (SP) com 236%, Petrópolis (RJ) com 218%, Itaipava (RJ) com 150%, São Luís (MA) com 117%, Ribeirão Preto (SP) com 114%, Abraão (RJ) com 104%. Barreirinhas (MA) é a nona colocada, com 90%.

(Marcello Campos)

