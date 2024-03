Últimas Fernanda Lima anuncia morte de sua mãe após descoberta recente de câncer

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Teca Pereira ao lado de sua filha Fernanda Lima e seu genro, Rodrigo Hilbert. Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Lima utilizou as redes sociais para comunicar o falecimento de sua mãe, no sábado (9). Maria Tereza completaria 81 anos no próximo mês e faleceu após uma descoberta recente de câncer de pâncreas.

“Teca! Minha mãe! Minha inspiração de vida, de arte, de generosidade, dedicação, ironia e graça! Minha rede de segurança, meu sorriso maior!”, escreveu a apresentadora.

“Foram dias difíceis. Muito difíceis. Mas foi tanto amor que estou apaziguada. Meus profundos agradecimentos às doutoras e doutores que direta ou indiretamente nos auxiliaram nesses 25 dias desde que descobrimos um câncer de pâncreas na minha mãezinha e que a levou hoje”, acrescenta Fernanda, citando nominalmente os médicos que cuidaram de sua mãe.

“A vida dentro de um hospital é uma experiência fortíssima. Com mais calma, espero elaborar melhor o que vi e vivi ali dentro. E também quero falar mais da minha mãe e musa maior”, completou na legenda.

Estrelas como Camila Pitanga, Marisa Orth, Claudia Abreu e Tainá Müller prestaram condolências à Fernanda nos comentários.

Seu marido, Rodrigo Hilbert, compartilhou um vídeo ao lado da sogra e escreveu em um trecho da legenda: “Que alegria poder te conhecer, Tequinha. Lembro do dia que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou”.

