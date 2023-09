Esporte Fernando Diniz convoca Seleção Brasileira para dois jogos em outubro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

As partidas serão contra Venezuela e Uruguai. Foto: Vitor Silva/CBF As partidas serão contra Venezuela e Uruguai. (Foto: Vitor Silva/CBF) Foto: Vitor Silva/CBF

O técnico interino da Seleção Brasileira Fernando Diniz fez sua segunda convocação neste sábado (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. As partidas serão contra Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

Fora da primeira convocação por lesão, Vinicius Junior, do Real Madrid, voltou à lista. Em relação à primeira lista, Diniz, que conduz a Canarinho junto do Fluminense, realizou quatro mudanças nos nomes convocados para os jogos contra Bolívia e Peru: Lucas Perri, Bremer, Gerson e Vini Jr. Saíram Bento, Ibañez, Joelinton e Gabriel Martinelli.

Cinco atletas que atuam no futebol nacional foram convocados. Do Fluminense, André e Nino foram chamados novamente, assim como Raphael Veiga, do Palmeiras. Lucas Perri, do Botafogo, e Gerson, do Flamengo, foram convocados, duas das novidades da lista.

“Gerson é um jogador de muita mobilidade. No Flamengo ele já jogou de volante, mais à frente e no meio. É um jogador forte, de uma mudança positiva de uns tempos para cá. Jogador combativo, convoco ele com muita tranquilidade. Merece, tem feito por merecer”

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Marselha);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Matheus Cunha (Wolverhampton).

Nos dois primeiros jogos sob o comando de Diniz, a Seleção venceu a Bolívia por 5 a 1, em Belém, e o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o Brasil lidera as eliminatórias com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Fernando Diniz é o técnico interino da seleção brasileira masculina. Ele acredita que poderia ter feito algo diferente na última Data Fifa.

“Uma crítica que faço a mim diretamente, acho que demorei para mexer na equipe. Estava muito envolvido e demorei, mas não faço movimentos por obrigatoriedade. Faço para melhorar o jogo, se pudesse voltar atrás teria colocado os mesmos jogadores, mas um pouco antes”, disse.

O treinador de 49 anos fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América, a ser disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

