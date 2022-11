Notícias Fernando Haddad continua sendo o nome mais forte para o Ministério da Economia, dizem interlocutores de Lula

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Haddad já fala como ministro e detalhou prioridades de Lula na economia em evento da Febraban. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mesmo após frustrar as expectativas do mercado financeiro em relação ao anúncio das regras fiscais que serão adotadas no próximo governo, durante participação em almoço com banqueiros promovido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), segue como o nome preferido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério da Fazenda. A avaliação é de pessoas próximas ao presidente eleito.

Interlocutores de Lula afirmam que, embora tenha sido genérico em suas declarações na Febraban, Haddad não disse nada que tenha desagradado ao mercado — evitando, portanto, deslizes num momento delicado da transição. O Ibovespa, principal índice de ações brasileiro, fechou em queda de 2,5% ontem, após as falas de Haddad.

As frustrações, avaliam integrantes da equipe de Lula, veio da ausência de uma declaração do ex-prefeito a respeito da “PEC da Transição”. Eles afirmam que o ex-ministro da Educação demostrou “maturidade” ao não tratar da PEC durante seu discurso. Como Haddad não está participando da articulação da proposta, qualquer fala poderia gerar um desconforto com o Congresso, em especial com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

O ex-ministro admitiu, em conversas privadas, que poderia ter avançado sobre outros temas, como o da responsabilidade fiscal.

Empresários presentes no Fórum Esfera Brasil disseram reservadamente que Haddad tem se mostrado mais aberto ao diálogo e que sua fala na Febraban, apesar de vaga, foi “coerente”.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também presente ao evento que reuniu empresários e políticos em São Paulo, disse que a indicação do ministro da Economia está “perto”.

Embora negue ter recebido convites de Lula para a Fazenda, Haddad viajou com o presidente eleito para a COP-27 e foi ao evento de sexta na Febraban como um representante do presidente eleito. As duas agendas foram interpretadas como sinais fortes de que Lula o quer no cargo.

PEC da Transição

Na saída do evento, entretanto, Haddad afirmou que a “PEC da Transição” terá um ‘denominador comum’ com muito diálogo. Ele afirmou a jornalistas que há muita expectativa em relação à PEC, mas que as pessoas que estão discutindo o assunto vão chegar a um número.

“Há gente qualificada trabalhando. Vai se chegar a um denominador comum”, afirmou Haddad na saída do almoço na Febraban.

Ele avalia que só depois de fechada essa etapa da transição seja razoável discutir as novas regras fiscais para o país, já que o teto de gastos “acabou”, segundo ele.

A “PEC da Transição” é uma proposta de Emenda à Constituição que abre espaço no Orçamento de 2023 para novas despesas. Foi apresentada pelos aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quarta-feira passada e prevê que o programa Bolsa Família de R$ 600 fique fora do teto de gastos por quatro anos.

No formato de hoje, o texto tira o Bolsa Família do teto de gastos (a norma que trava as despesas federais), a um custo de R$ 175 bilhões. Mas não há consenso sobre o prazo. O PT quer que o Bolsa Família fique quatro anos fora do teto de gastos, enquanto muitos deputados e senadores, incluindo bolsonaristas, querem dar esta permissão apenas em 2023.

