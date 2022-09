Política Fernando Henrique Cardoso pede que os eleitores votem em quem defende o fortalecimento das instituições democráticas

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O tucano não citou o nome de nenhum presidenciável Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O tucano não citou o nome de nenhum presidenciável. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou uma nota pedindo que os eleitores escolham candidatos que têm compromisso com a ciência, preservação do meio ambiente e fortalecimento das instituições democráticas.

O tucano não citou o nome de nenhum presidenciável. O seu partido integra a chapa de Simone Tebet (MDB) e indicou a senadora Mara Gabrilli como candidata a vice-presidente.

“Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem, no dia 2 de outubro, em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, afirmou FHC em nota divulgada na quinta-feira (22).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política