Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Fernando Marroni (C) é o novo diretor-presidente da Trensurb Foto: Roberta Plettes/Trensurb Foto: Roberta Plettes/Trensurb Foto: Roberta Plettes/Trensurb

Na manhã deste sábado (08), a Trensurb realizou solenidade de posse de sua nova Diretoria Executiva, no auditório da empresa, em sua sede em Porto Alegre. Assumem: como diretor-presidente, o ex-deputado e ex-prefeito de Pelotas, Fernando Marroni; como diretora de Administração e Finanças, Vanessa da Rocha; como diretor de Operações, Ernani Fagundes.

Em seus discursos na ocasião, os novos diretores, bem como parlamentares presentes, defenderam a importância de um sistema de transportes público e de qualidade.

Em sua fala, o diretor-presidente Fernando Marroni saudou os presentes e fez um agradecimento especial aos seus familiares, incluindo a esposa Miriam, vereadora em Pelotas. Destacou as lutas das quais participou ao longo da vida, pela democracia e principalmente pelo meio ambiente, e que segue tomando parte delas pensando muito no futuro de seu neto de cinco anos.

“E eu acho que isso tem muito a ver com esta empresa que nós, hoje, chegamos para ajudar na gestão, ajudar na política pública importante, que possa nos levar a contribuir com esse futuro, assim como vai contribuir para o futuro do meu neto e para o futuro de toda a humanidade”, afirmou, fazendo referência ao transporte limpo oferecido à população pela Trensurb. Dirigiu-se também aos trabalhadores da empresa ao falar que ouviu de ex-dirigentes – e também já pôde perceber no curto período em que está na estatal – que “o grande patrimônio dessa empresa está nos seus trabalhadores, no conhecimento acumulado e na experiência”. E que esse “patrimônio” é que manteve a satisfação dos usuários do serviço mesmo em períodos desafiadores e de poucos investimentos na Trensurb.

Marroni salientou também a relevância da modicidade tarifária no transporte público, instrumento fundamental, conforme ele, para a própria luta contra a desigualdade – grande compromisso do governo federal, ao qual a Trensurb está subordinada.

“O trem pode contribuir muito pra isso. A concepção do nosso governo é cumprir a constituição. E o que está na constituição? O transporte é um direito de todos”, declarou. E definiu a empresa como uma ferramenta importante nessa luta: “Precisamos colocar essa ferramenta que temos à nossa disposição, hoje, em pé, em boas condições, com segurança para os nossos passageiros, com regularidade, pontualidade, conforto. É isso que nosso passageiro merece e precisa. Mas, pra isso, nós vamos ter que retomar os investimentos”.

2023-07-08