Ciência Ferramenta da Nasa permite rastrear satélites em tempo real

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

A ferramenta pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado à internet. (Foto: Reprodução)

A Nasa (agência espacial americana) criou uma ferramenta de visualização 3D que permite que os usuários rastreiem os satélites da agência em tempo real e que acessem os dados científicos da Terra que eles fornecem.

Chamado Eyes on the Earth (Olhos na Terra), o recurso, que, segundo a Nasa, “coloca o mundo ao seu alcance”, recebeu uma atualização recente para incluir mais conjuntos de dados.

Ao acessar o serviço, é possível rastrear os sinais vitais do planeta – desde o nível de dióxido e monóxido de carbono da atmosfera até as taxas de umidade do solo. Tudo isso, acompanhando a frota de satélites que fornecem essas medições.

Informação com interatividade

De acordo com a Nasa, a navegabilidade do sistema é fácil e intuitiva. Existem oito sinais vitais para escolher, com informações básicas sobre a função que cada um desempenha.

Por exemplo, para ver as medições do dióxido de carbono – gás de efeito estufa – em uma parte específica do globo, basta o usuário navegar até o menu Sinais Vitais e clicar no botão dióxido de carbono.

Feito isso, o Eyes on the Earth proporcionará uma visualização dos dados do satélite Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2), que mede o gás desde o solo até o topo da atmosfera. Ao clicar em “animar dados”, é possível especificar um intervalo de datas e ver a evolução dos níveis mudam ao longo do tempo.

A versão mais recente do Eyes on the Earth também fornece simulações instantâneas de eventos significativos no mundo natural. Por exemplo, você pode ver detalhes sobre as velocidades máximas do vento em uma tempestade tropical, os impactos de um incêndio no norte da Califórnia, e até mesmo a escala de uma floração de fitoplâncton na Nova Zelândia.

“Com os últimos avanços em tecnologia, somos capazes de aproveitar essas inovações para combinar grandes quantidades de dados e imagens para que os usuários visualizem como nosso planeta está mudando constantemente”, disse Jon Nelson, supervisor do grupo de Aplicações e Desenvolvimento de Tecnologia de Visualização do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, que desenvolveu o Eyes.

Quem quiser saber mais sobre o satélite Aqua, basta clicar no ícone que mostra o curso da nave ao redor do planeta. Junto com informações básicas sobre a missão, há um modelo 3D interativo para fornecer uma visão mais detalhada.

O usuário também pode conferir o recém-lançado Landsat 9, além de duas poderosas missões futuras: NISAR (abreviação de Radar de Abertura Sintética NASA-ISRO) e SWOT (sigla em inglês para Topografia de Águas Superficiais e Oceânicas).

Segundo Nelson, os gráficos são tão ricos quanto os dados, “proporcionando mergulhos fascinantes à medida que você entende sobre a ciência, conhece melhor o planeta e aprende sobre algumas das muitas missões da Nasa que rastreiam a saúde do globo”.

Sem que nenhum download seja necessário, o aplicativo baseado na web pode ser acessado de qualquer dispositivo com um navegador e uma conexão com a Internet, incluindo seu smartphone.

