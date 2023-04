Porto Alegre Ferros-velhos de Porto Alegre têm mais três suspeitos presos

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Indivíduos foram flagrados em estabelecimentos das Zonas Norte e Leste. (Foto: Divulgação/PMPA)

Em nova operação realizada nesta segunda-feira (17) pela força-tarefa de combate ao furto de fios elétricos em Porto Alegre, mais três homens foram presos. Os flagrantes – todos por receptação – tiveram como alvo um ferro-velho no bairro Jardim Itu (Zona Norte) e outro no Bom Jesus (Leste), permitindo a recuperação de diversos itens.

No primeiro local os agentes encontraram uma placa de trânsito indicativa do sinal de “Pare”, além de grades de ferro e sucatas metálicas variadas, sem comprovação de procedência. O material provavelmente havia sido retirado de espaços públicos e particulares.

Receberam voz-de-prisão um homem de 27 anos, que negociava uma bateria estacionária de operadora do segmento de telefonia, e outro de 48, identificado como dono do estabelecimento – que acabou interditado. De acordo com a Secretaria Municipal da Segurança Pública (SMSeg), também havia um saco com 25 quilos de cápsulas metálicas de munição de uso restrito às forças policiais. Ambos os homens foram conduzidos à 14ª Delegacia de Polícia.

Além disso, a equipe resgatou um cão da raça Rottweiler que permanecia amarrado a um poste nas imediações do ferro-velho, em possível situação de maus-tratos. O animal foi encaminhado ao serviço veterinário municipal.

O terceiro indivíduo, por sua vez, também estava com uma bateria estacionária de origem suspeita no estabelecimento do Bom Jesus, igualmente interditado. A ofensiva ainda percorreu mais cinco endereços, três dos quais foram autuados por funcionarem em desconformidade com seus alvarás.

Participaram da força-tarefa membros a Guarda Municipal, Polícia Civil, Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Representantes de empresas de energia e telefonia também integraram o grupo.

Transtornos e prejuízos

Os furtos de fios e cabos elétricos é responsável por uma série de transtornos à população e prejuízos aos cofres públicos. Não por acaso, a redução das estatísticas desse tipo de crime representa um dos principais desafios da administração municipal na atualidade.

A prefeitura da capital gaúcha reforça a mensagem de que o cidadão pode auxiliar as forças de segurança e fiscalização, informando movimentações suspeitas. O contato pode ser feito pelos telefones 153 e 156 ou através do aplicativo “156+POA”. O atendimento é gratuito, em tempo integral (24 horas por dia) e sigiloso, garantindo o anonimato e segurança do delator.

(Marcello Campos)

