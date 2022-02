Rio Grande do Sul Festa da Uva de Caxias do Sul vai exigir passaporte vacinal

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A população deverá apresentar, na entrada dos pavilhões, o comprovante vacinal e um documento com foto. Foto: Divulgação A população deverá apresentar, na entrada dos pavilhões, o comprovante vacinal e um documento com foto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira (11), a Comissão Comunitária da Festa da Uva 2022, em Caxias do Sul, realizou uma coletiva de imprensa, para esclarecer os protocolos desta edição.

Um dos principais anúncios feitos pela organização é na área da saúde. A população que tiver interesse em participar da 33ª Festa da Uva deverá apresentar, na entrada dos pavilhões, o comprovante vacinal e um documento com foto. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi, essa exigência é em cumprimento ao decreto estadual.

“O decreto do governo do RS, exige que municípios que não atingiram 90% da sua população vacinada, faça a cobrança de passaporte durante eventos. Em Caxias do Sul estamos com cerca de 80% dos moradores imunizados.”

A comprovação pode ser feita através do aplicativo Conect SUS ou pela carteirinha de vacinação. Na fila de entrada haverá monitores orientando os visitantes e solicitando que estes mantenham já os documentos corretos em mãos, para agilizar o processo de acesso ao parque.

Aqueles visitantes que não tiverem realizado nenhuma dose da vacina, podem apresentar um teste de Covid-19, com diagnóstico negativo, realizado em até 48 horas. Os exames válidos são o antígeno e o PCR.

Daniele esclareceu ainda, que as Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul, só fazem testes de Covid-19 para a população sintomática. Ou seja, para conseguir o atestado negativo e entrar nos pavilhões, o visitante deve procurar o exame de forma privada.

A 33ª Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 18 de fevereiro e 6 de março, com uma expectativa de público de 800 mil pessoas. Em paralelo ocorrerá os desfiles cênicos, na área central de Caxias, em seis datas. Para a população que desejar acessar as arquibancadas, neste caso também será cobrado a comprovação de vacina. Já o restante do público assistirá, de forma gratuita, pelas vias públicas do município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul