Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Em razão da pandemia, a realização da festividade será de 23 a 27 de setembro Foto: Reprodução Em razão da pandemia, a realização da festividade será de 23 a 27 de setembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Festa de São Jorge de 2020 mudou de data, mão não alterou o entusiasmo, o significado e a vibração. Em razão da pandemia, a realização da festividade será de 23 a 27 de setembro.

A Paróquia São Jorge, localizada no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Terceira Perimetral, em Porto Alegre, preparou uma extensa programação para que os fiéis possam reverenciar o santo guerreiro.

No dia 23 de setembro haverá missa às 9h, 12h, 15h e 18h. A Igreja ficará aberta desde às 7h para que os devotos apresentem seus pedidos e agradecimentos ao Santo. Um serviço de alimentação estará disponível durante todo o dia e no almoço será servido um arroz de carreteiro para atender aos visitantes.

Às 19h, será realizada uma grande carreta com a imagem do santo pelas ruas do bairro. A tradicional procissão luminosa foi substituída pela carreata para evitar aglomeração e atender às determinações das autoridades públicas. A programação dos horários das missas e serviços aos devotos será repetida no dia 24 de setembro.

Nos dias 25 e 26 de setembro, durante todo o dia a Igreja estará aberta aos visitantes e o serviço de bazar religioso e alimentação estará disponível aos devotos. No domingo, dia 27 de setembro, haverá missa às 8h, 10h e 18h.

Após a missa das 10h, será realizada mais uma carreata com a imagem de São Jorge pelas ruas da cidade e bênção dos veículos ao final da carreata, em frente à Igreja São Jorge. Às 12h, será servido almoço nas dependências da Igreja, com espaço especialmente organizado para o evento. Os ingressos estão disponíveis na Secretaria Paroquial. Maiores informações pelo telefone (51) 3336 7210.

O pároco, Pe. Sérgio Belmonte, afirmou que a mudança de data não altera o espírito de alegria e fervor de milhares de devotos que esperam essa oportunidade para expressar sua confiança em São Jorge. “Uma das devoções mais populares de Porto Alegre não poderia deixar de oportunizar aos fiéis que visitem a Igreja e façam seus pedidos e agradecimentos a este santo que está no coração do povo de nossa Capital”.

