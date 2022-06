Porto Alegre Festa homenageia Orixá Bará no Mercado Público de Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O local tem importância simbólica para os seguidores das religiões afro-gaúchas que acreditam se localizar no cruzeiro central do prédio o Orixá Bará Foto: Giulian Serafim/PMPA O local tem importância simbólica para os seguidores das religiões afro-gaúchas que acreditam se localizar no cruzeiro central do prédio o Orixá Bará. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Com apoio da prefeitura de Porto Alegre, ocorrem nesta segunda-feira (13), as festividades alusivas ao Dia do Bará. O evento será no Largo Glênio Peres e no Mercado Público.

O local tem importância simbólica para os seguidores das religiões afro-gaúchas que acreditam se localizar no cruzeiro central do prédio o Orixá Bará, que na concepção africana é a entidade que abre os caminhos, sendo também o guardião das casas e cidades.

A concentração inicia às 16h30min em frente ao Santander Cultural. Às 18h, o Vulto do Orixá Bará sairá em procissão ao som de tambores passando por dentro do Mercado Público e pelo mosaico, tendo como destino final o Largo Glênio Peres. Às 19h, será formada uma grande roda dando início à festa em homenagem ao Bará até as 22h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre