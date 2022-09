Dicas de O Sul Festa Nacional do Moranguinho prossegue até domingo em Bom Princípio

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

O evento tem uma ampla programação cultural Foto: Divulgação O evento tem uma ampla programação cultural. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Festa Nacional do Moranguinho prossegue até domingo (25) em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí.

O evento tem uma ampla programação cultural, que reúne shows de artistas nacionais, regionais e locais, corais, orquestras, atrações alemães e gauchescas, além de uma feira industrial e comercial.

A feira explora ao máximo os sabores e aromas do morango, oferecendo tanto a fruta in natura quanto diversos derivados. Confira a programação para o fim de semana:

Sábado:

– 11h às 14h – Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Meine Freunde de Bom Princípio e grupos convidados

– 15h – Coral de Meninas de Bom Princípio e grupo convidado

– 16h – Coral Pequenas Vozes de Bom Princípio e grupo convidado

– 18h – Banda Madame Frau de Blumenau

– 19h30 – Show nacional com Wesley Safadão

– 21h – Banda Indústria Musical

– 23h – Rainha Musical

Ingressos:

– Das 10 às 15h – R$ 20 (ou R$ 10 para quem for com traje típico alemão)

– Das 15 às 21h – R$ 45

– Das 21 às 24h – R$ 20 (ou R$ 10 para quem for com traje típico alemão)

Devido a alterações na programação nesse dia, para quem já adquiriu seu ingresso, segue tudo igual. Quem não puder comparecer, pode solicitar reembolso pelo WhatsApp (51) 98050-7866.

Domingo:

10h – Banda Fritz Canecão

11h – Dj Michel Klein

12h – Banda Nattiva

13h – Banda Netriga

14h – Dj Aless

15h – Banda Colírio Auditivo

16h – Banda Dabêra

17h – Banda Noutrocéu

18h – Dj Dani Groth

19h – Dj Finna

20h – Show nacional dom DJ Allok + Rooftime

Ingressos:

Setor Pista: R$ 45 antecipado e R$ 60 no dia

