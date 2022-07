Acontece Festiqueijo 2022: uma experiência para provar 46 tipos de queijos

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Dos tradicionais Colonial e Parmesão a queijos temperados, visitantes têm até 31 de julho para saborear o produto em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Foto: Festiqueijo/Divulgação Foto: Festiqueijo/Divulgação

Para quem não acredita, a gente conferiu, provou e indica, já antecipando que a lista de sabores e variações é grande no 31º Festiqueijo. São 46 tipos de queijos, sem contar outras variações, um universo de aromas e sabores de dar água na boca. E tudo isso acompanhado por um cardápio típico italiano, além de vinhos, espumantes e sucos, uma agenda diversificada de shows e atrações paralelas externas como a Vila das Etnias e a feira “Feito em Barbosa”. O festival segue até 31 de julho, sempre nas sextas, sábados e domingos, em Carlos Barbosa (RS).

Toda essa variedade de queijos pode ser apreciada nas 10 queijarias expositoras, que são: Cooperativa Santa Clara, Casa do Queijo Laise, Granja Cichelero, Queijos Ferrari, Gran Mestri, Casa do Queijo Ipar, Lua do Queijo, RAR-Rasip, Queijaria Somacal e Laticínios 3 Palmeiras. Para harmonizar, rótulos das vinícolas Casa Garcia, Casa Valduga, Vinícola Garibaldi, Vinícola Aurora, Miolo Wine Group, Vinícola Pedrucci, Vinícola Don Nanetto, Vinícola Vaccaro, Amitié Espumantes e Vinhos Finos. Para completar, os espaços Variedades, com Bebidas Sarandi, Café Onze, Estação do Pão e Sabory.

Conheça os queijos

1. Brie

2. Burrata

3. Caccio Cavallo

4. Camembert

5. Cheddar

6. Coalho

7. Coalho com Orégano

8. Cobodó

9. Colonial com Adobo

10. Colonial com três meses de maturação

11. Colonial Tradicional

12. Emmental

13. Estepe

14. Fontina

15. Gorgonzola

16. Gouda

17. Gran Formaggio

18. Grana

19. Grana Nero

20. Gruyère

21. Maasdam

22. Minas Frescal 0% Lactose

23. Minas Meia Cura

24. Montanhês

25. Parmesão

26. Parmesão Nero

27. Pecorino Romano

28. Pecorino Sardo

29. Provolone

30. Provolone Maturado Defumado

31. Provolone para Assar

32. Queijo ao Vinho

33. Queijo Azul

34. Queijo com Alho, Cebola e Salsa

35. Queijo com Chimichurri

36. Queijo com Chocolate

37. Queijo com Manjericão

38. Queijo com Pimenta

39. Queijo com Salsa, Cebola e Bacon

40. Queijo com Tomate Seco

41. Queijo Prato

42. Queijo Prato mais Cremoso

43. Queijo sem Lactose

44. Ricota

45. Ricota com Orégano

46. Vaccino Romano

Atrações com acesso gratuito

Na área externa, com acesso gratuito, o visitante pode conferir a Vila das Etnias com produtos e shows típicos. O ambiente, aprovado pelo público, chega para homenagear as 11 etnias que ajudaram a formar a população da cidade. As principais são as predominantes alemã e italiana, além da polonesa e suíça, cujos berços das imigrações no Rio Grande do Sul são na cidade. Pela sua representatividade, elas ganharam casas individuais na Vila das Etnias, instalada na Rua Coberta, ao lado do Festiqueijo. Uma quinta casa abriga conteúdos históricos, artísticos e culturais das etnias francesa, holandesa, espanhola, austríaca, ucraniana, luso-brasileira e de matriz africana, também presentes na localidade.

Quem circula pelo local pode apreciar hábitos e costumes, além de objetos preparados por associações que atuam na preservação de suas tradições. Exposição de fotos e objetos antigos, performances de trabalhos manuais típicos e uma agenda de shows de música e dança em um palco exclusivo para a novidade fazem parte da programação. Ali, também está instalado o varejo de produtos do Festiqueijo, assim como um forno à lenha onde o pão colonial é assado e comercializado aos visitantes. Entre os produtos típicos que cada casa oferece estão, ainda, uma oficina de capeletti, cucas, chopp, pierogi, Les Merveilles (grostoli suíço) e trufas de chocolate.

Outra atração externa e paralela ao Festiqueijo é o “Feito em Barbosa”. Instalada no Pavilhão da Tramontina, ao lado da Rua Coberta, a feira tem 28 expositores. Os produtos, exclusivamente locais, são dos setores do vestuário, acessórios, papelaria, brinquedos, artesanato, alimentação, entre outras opções. A entrada é gratuita e acontece nos mesmos dias e horários do Festiqueijo, de sextas a domingos, até 31 de julho.

Shows do terceiro final de semana

Palco Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa

15 de julho – SEXTA-FEIRA

14h30 – Beto e Tobias – Gaúcha

17h – The King – Pop Rock

19h15 – Mágica Ilusão – Clássicos

21h – Blue Label – Rock

16 de julho – SÁBADO

11h45 – Franceli Zimer e Banda – Italiana

14h – Guilherme Mecca – Sertanejo

16h15 – Ka pra Nós – Pagode

19h – Joce Sampaio – Popular

21h – Tati Freitas – Popular

17 de julho – DOMINGO

11h – Beto e Tobias – Gaúcha

13h – Grupo Capricho – Pagode

15h – Porto do Som – Popular

Palco Vila das Etnias

15 de julho – SEXTA-FEIRA

19h – CTG Trilha Serrana

16 de julho – SÁBADO

14h – Bando do CEC

16h – Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte

19h – Zo Garrafon

17 de julho – DOMINGO

14h – Vanti in Drio

16h- Grupo de Danças Alemãs Kappesberg

Eventos paralelos

DE 1º A 31 DE JULHO – FEIRA “FEITO EM BARBOSA”

Pavilhão Tramontina (rua Maurício Cardoso, junto à Rua Coberta)

Sextas-feiras: 11h às 22h

Sábados: 9h às 22h

Domingos: 9h às 18h

16 DE JULHO – IX PASSEIO CRONOMETRADO DOS VINHEDOS – SÁBADO (14h às 15h30)

IX Passeio Cronometrado dos Vinhedos. Em frente à Rua Coberta.

17 DE JULHO – 12º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO – DOMINGO (8h às 17h)

Local: Ginásio do Aparecida e também no Centro Municipal de Eventos.

28 DE JULHO – 22º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LEITE E QUEIJOS – QUINTA-FEIRA (8h às 12h e das 13h às 17h30)

Local: Auditório Santa Clara (aberto ao público)

29 DE JULHO – 6º CONCURSO ESTADUAL DE QUEIJOS – SEXTA-FEIRA (8h às 12h e das 13h às 17h30)

Local: Memorial Santa Clara – Estrada José Chies, 1641 (aberto ao público)

Fotos: Festiqueijo/Divulgação

