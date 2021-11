Acontece Festival Hípico Noturno da Brigada Militar é realizado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Gabriel Ciarlo de Souza da Silva e o cavalo Forró da Santa Helena, campeões do Festival Hípico Noturno 2020. (Foto: Divulgação)

Vem aí, o mais antigo evento de hipismo do país realizado pela Brigada Militar. A 62ª edição do Festival Hípico Noturno ocorrerá em Porto Alegre, nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro (quinta à domingo) na sede do 4º Regimento de Polícia Montada. Neste ano, o evento volta a ser aberto ao público, que poderá prestigiar presencialmente a competição que se estende ao longo de quatro dias, com entrada franca.

Além dos saltos noturnos, que dão origem ao nome do FHN, os participantes podem acompanhar atividades em diversas categorias que se iniciam logo pelas manhãs. Outra novidade é que a mais divertida prova do festival está de volta: Prova à Fantasia. Na noite de sábado, os concorrentes participam fantasiados e são julgados por um júri composto por técnicos e convidados.

O hipismo é o único esporte em que homens e mulheres competem em condições de igualdade, além de não haver distinção de idade, tornando este um esporte democrático. Até o presente momento, o FHN já contabiliza as confirmações de 16 delegações do nosso país e outra do Uruguai. “Nosso anseio é que possamos efetuar um grande evento, atendendo todas expectativas dos atletas participantes e do público assistente”, relata o comandante do 4º RPMon, tenente-coronel Cláudio de Azevedo Goggia.

A competição também vai contar com transmissão on-line, para acessibilidade de todos aqueles que não puderem acompanhar presencialmente. A programação completa do evento, agenda das provas e os protocolos de prevenção à pandemia podem ser conferidas no site do FHN.

