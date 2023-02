Geral Fevereiro começa com calor e chuvas fortes no País; veja a previsão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

No Rio Grande do Sul haverá predomínio de tempo seco, altas temperaturas e baixa umidade, mas podem ocorrer pancadas de chuva. (Foto: Reprodução)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para os primeiros dias de fevereiro grandes acumulados de chuva em áreas da Região Norte e entre os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul haverá predomínio de tempo seco, altas temperaturas e baixa umidade durante a semana. No entanto, no final da semana podem ocorrer pancadas de chuva e acumulados de chuva entre 20 e 50 mm em grande parte do Estado, conforme o instituto.

Já em Roraima, e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, e em grande parte da Região Nordeste do País, a previsão é de tempo seco na maioria dos dias até a próxima segunda-feira (6).

Segundo o Inmet, para estes primeiros dias de fevereiro são previstas temperaturas máximas maiores que 26°C em grande parte do País, podendo ultrapassar 30°C em áreas do Centro-Oeste, Sudeste, costa leste do Nordeste, além dos estados de Roraima e Rio Grande do Sul. As temperaturas ainda se manterão altas na semana, podendo ser maiores que 34°C em grande parte do leste da Região Nordeste e em Roraima, enquanto no Rio Grande do Sul as temperaturas podem ultrapassar 36°C, principalmente em áreas do Centro-sul do Estado. Nas demais áreas do país, os valores de temperatura podem ficar entre 26 e 30°C, podendo ser inferiores a 22°C em áreas do leste do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais.

Segundo a Climatempo, nesta quinta-feira (2), o sol aparece em todas as áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e há previsão para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, podendo vir com raios e rajadas de vento de 40 a 60 km/h, inclusive na Grande Porto Alegre e em Florianópolis.

Há risco para temporais com rajadas de vento de 50 a 70 km/h, no estado gaúcho, de Santa Maria a Bagé, e no centro-norte e faixa leste do Paraná, bem como em Curitiba. No litoral do RS, não há alerta para chuva forte. As instabilidades devem ser provocadas por uma área de baixa pressão na Argentina, próxima a fronteira com o Brasil, além de um cavado meteorológico na mesma posição e da umidade marítima.

Nesta sexta-feira (3), uma baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, na costa do estado gaúcho, favorece a formação de nuvens carregadas sobre o Sul do Brasil. O tempo limpa e o sol aparece ao longo de todo período apenas na região de Uruguaiana, no RS. As pancadas estão previstas a partir da tarde desde São Luiz Gonzaga, no oeste gaúcho, até a região de Bagé. Nas demais áreas do RS, assim como em Santa Catarina e no Paraná, a chuva pode cair a qualquer momento do dia, intercalada com algumas aberturas. Há risco para temporais no litoral norte gaúcho, faixa leste e no oeste catarinense e no Paraná.

No sábado (4), na faixa oeste do RS e no oeste de SC, tempo estável com sol e pouca nebulosidade ao longo do sábado. A chuva cai de forma leve e passageira em áreas do interior gaúcho, como Passo Fundo, Santa Maria, Bagé e até mesmo na Grande Porto Alegre, assim como no meio-oeste de SC e na faixa oeste e no sul do PR. Nas demais áreas paranaenses, pode chover várias vezes no dia, inclusive na Grande Curitiba. E no litoral e áreas serranas como Bom Jesus, no RS, além da metade leste catarinense, incluindo Florianópolis, as pancadas estão previstas a partir da tarde.

No domingo (5), o tempo firme predomina em mais áreas do Sul do Brasil. O dia segue com sol, poucas nuvens e sem nada de chuva, na maior parte do Rio Grande do Sul, exceto o litoral, no centro-leste de Santa Catarina e na faixa oeste do Paraná. Nas demais áreas da Região Sul, há condições para pancadas de chuva isoladas, incluindo Florianópolis e Curitiba.

