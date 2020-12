Economia FGTS emergencial: prazo para pedir o saque termina nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Trabalhadores que tenham optado por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e pedir o resgate Foto: Divulgação/Caixa Trabalhadores que tenham optado por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e pedir o resgate. (Foto: Divulgação/Caixa) Foto: Divulgação/Caixa

Junto com o ano, acaba também nesta quinta-feira (31) o prazo para solicitar o saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O calendário de pagamentos do Saque Emergencial do FGTS no valor de R$ 1.045 começou em junho e terminou em novembro. Durante todo o calendário, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.

Cerca de R$ 7,9 bilhões creditados em poupança digital não foram movimentados e, em razão disso, retornaram para as contas vinculadas dos trabalhadores, devidamente corrigidos.

Esses trabalhadores, porém, ainda podem pedir o crédito até esta quinta. O prazo também vale para quem informou à Caixa que não desejava retirar os recursos, mas mudou de ideia.

A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS. O saldo será transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

Consulta de saldo e informações de saque

Para receber o Saque Emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Segundo a Caixa, os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na Conta Poupança Social Digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida.

