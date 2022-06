Economia FGTS: nascidos em outubro podem sacar até 1 mil reais a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

As movimentações estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano. (Foto: Reprodução)

Os trabalhadores nascidos em outubro poderão receber o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), no valor de até R$ 1 mil, a partir desta quarta-feira (1º). Os pagamentos serão finalizados neste mês, mas as movimentações estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano. Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

Para proteger o benefício de possíveis golpes, a Caixa Econômica Federal faz uma série de recomendações:

– O cliente deve utilizar somente os canais oficiais do banco para buscar informações e acesso aos serviços, jamais compartilhando dados pessoais, usuário de login e senha.

– A Caixa não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links e não pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

– Senhas e cartões são pessoais e intransferíveis. Assim, senhas bancárias não devem estar disponíveis em aparelhos celulares ou computadores.

– Os clientes não devem aceitar ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso necessitem de atendimento, devem sempre procurar um empregado da CAIXA devidamente identificado.

O banco reforça ainda que os trabalhadores podem ser atendidos pelo aplicativo do FGTS, pelo telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões), além de ser possível tirar dúvidas nas agências da Caixa.

Em caso de movimentação não reconhecida pelo cliente, os pedidos de contestações devem ser realizados em qualquer agência da Caixa, portando CPF e documento de identificação.

Calendário

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

– Nascidos em janeiro receberam em 20/04;

– Nascidos em fevereiro receberam em 30/04;

– Nascidos em março receberam em 04/05;

– Nascidos em abril receberam em 11/05;

– Nascidos em maio receberam em 14/05;

– Nascidos em junho receberam em 18/05;

– Nascidos em julho receberam em 21/05;

– Nascidos em agosto receberam em 25/05;

– Nascidos em setembro recebem em 28/05;

– Nascidos em outubro recebem em 01/06;

– Nascidos em novembro recebem em 08/06;

– Nascidos em dezembro recebem em 15/06.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

