Acontece Fiergs afirma que cenário econômico brasileiro abriu caminho para início da redução nos juros

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente Gilberto Petry comenta corte na taxa Selic, mas alerta que governo deve manter responsabilidade com as contas públicas. Foto: Divulgação Gilberto Porcello Petry avaliou a decisão do Copom. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, afirma que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir, nesta quarta-feira (2), em 0,50 ponto percentual a taxa Selic, se justifica pois, ao longo do ano, as condições para o início do ciclo de cortes nos juros foram se materializando.

“Desde a última reunião do Copom, o cenário econômico brasileiro avançou de tal maneira a oportunizar o início do processo de flexibilização da Selic com segurança. Isso só foi possível devido à continuidade do processo de desinflação e uma série de fatores internos que impulsionaram a queda das expectativas de inflação, bem como a manutenção das suas metas e a aprovação da Reforma Tributária na Câmara”, diz.

Segundo o presidente da Fiergs, o Banco Central age de forma assertiva nesse momento, baixando a taxa para 13,25% e trazendo alívio às atividades produtivas já muito penalizadas, abrindo caminho para a retomada da confiança do empresário industrial, novos investimentos e um Brasil em vias de crescimento. “No entanto, esse processo só será sustentável se, além do equilíbrio monetário, o país buscar a estabilidade fiscal. A responsabilidade com as contas públicas é um fator imprescindível para a continuidade do processo de redução dos juros”, alerta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fiergs-afirma-que-cenario-economico-brasileiro-abriu-caminho-para-inicio-da-reducao-nos-juros/

Fiergs afirma que cenário econômico brasileiro abriu caminho para início da redução nos juros

2023-08-03