FIERGS apresenta a 4ª edição do seminário Agroindústria do Futuro

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

O evento que trata das tendências e estratégias para o futuro do setor ocorre nesta quinta-feira (7), das 10h às 12h, no Pavilhão de Exposições CEFIERGS, em Porto Alegre. Foto: EBC Foto: EBC

A FIERGS, por meio do Conselho da Agroindústria (CONAGRO) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), apresenta a 4ª edição do seminário Agroindústria do Futuro. O evento ocorre nesta quinta-feira (7), das 10h às 12h, no Pavilhão de Exposições CEFIERGS, em Porto Alegre. O objetivo é explorar as principais tendências e estratégias para o futuro do setor agroindustrial, com foco nas oportunidades e desafios do amanhã.

O encontro vai conectar os pilares estratégicos da nova Gestão do Sistema FIERGS à agroindústria, fortalecendo tendências do agro por meio da competitividade, inovação, retenção de talentos e reconstrução da indústria do RS.

E para isso, foi preparada uma programação dinâmica, com paineis que mergulham nos temas, abordando as tendências que vão moldar a agroindústria do futuro, em um espaço de conhecimento, trocas e muito network.



Palestras confirmadas:

– Agroindústria e bioeconomia: oportunidades da COP-16 e cases de inovação, com Mário Cardoso (Confederação Nacional da Indústria)



– Novas barreiras às exportações e recomendações do B20 ao G20 no setor agroindustrial: um olhar para oportunidades e competitividade, com Constanza Negri (Confederação Nacional da Indústria)

– Desafios para a agroindústria na recuperação do RS, com Clair Kuhn (Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul)

– Geração, desenvolvimento e retenção de talentos na agroindústria, com Clóvis Lumertz (Allcon)

Serviço:

​Data: 7 de novembro de 2024

Horário: das 10h às 12h

Local: Pavilhão de Exposições CEFIERGS – SALA 201, Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre/RS

Inscrições gratuitas pelo link: tendenciasagro.eventize.com.br

