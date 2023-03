Rio Grande do Sul Fiergs e governo argentino discutem projeto de fornecimento de gás natural de Vaca Muerta

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Assunto foi debatido pelo embaixador Daniel Scioli e o presidente da entidade, Gilberto Petry, durante seminário. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com enfoque no mercado de gás natural e a prioridade que representa para o setor industrial, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) realizou, em parceria com o governo gaúcho e a embaixada da Argentina no Brasil, nesta quinta-feira (2), o seminário Oportunidades Argentina-Brasil – Relação com o Governo de Misiones e o Fornecimento de Gás Natural de Vaca Muerta ao Rio Grande do Sul.

Presente no evento, o embaixador argentino, Daniel Scioli, destacou o total interesse do governo argentino na conclusão da obra, que inicia na província de Neuquén, e cuja primeira etapa, de 563 quilômetros, entre Tratayén e Saliquelló, se encontra em execução, com previsão de entrega em junho deste ano.

Scioli ressaltou a posição estratégica e importante que a indústria do Rio Grande do Sul sempre teve com a Argentina, país que é o terceiro maior comprador de produtos gaúchos e o primeiro da origem de vendas ao estado, e que essa relação poderá se intensificar após a conclusão da obra. O projeto do gasoduto prevê a entrada em solo brasileiro pela cidade gaúcha de Uruguaiana.

O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, lembrou que a indústria responde por metade do consumo de gás natural no Brasil e que, industrializado e com diversificação produtiva, o Rio Grande do Sul está entre seus principais consumidores no país. “O custo constitui ainda uma barreira operacional para inúmeras fábricas. Cabe, portanto, discutir e analisar caminhos para garantir um fornecimento competitivo”, disse, enfatizando que desde a aprovação do marco regulatório do gás no parlamento brasileiro, há menos de dois anos, já se observam evoluções significativas, mas ainda há muito a se avançar.

Já a secretária de Energia da Argentina, Flavia Gabriela Royón, apresentou as oportunidades decorrentes da implantação do gasoduto Vaca Muerta – Uruguaiana. Ela informou que a segunda etapa, de 521 quilômetros, entre Salliquelló e San Jerónimo, tem previsão de conclusão para o próximo ano. “Estamos trabalhando muito. O projeto do gasoduto é estratégico e de alta prioridade para a Argentina”, ressaltou.

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, lembrou que há uma década o Brasil não investe em gasodutos e, nesse contexto, o projeto de Vaca Muerta se torna fundamental. O governador da província de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, também esteve presente, mostrando o projeto Silicon Misiones.

A construção do gasoduto da reserva de Vaca Muerta até o Brasil também foi tema de discussão entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em encontro no mês de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fiergs-e-governo-argentino-discutem-projeto-de-fornecimento-de-gas-natural-de-vaca-muerta/

Fiergs e governo argentino discutem projeto de fornecimento de gás natural de Vaca Muerta