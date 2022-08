Esporte Fifa vende 2,45 milhões de ingressos para Copa do Mundo no Catar

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogos do Brasil na primeira fase estão entre os mais vendidos do torneio que começa em novembro. Foto: Fifa/Divulgação Jogos do Brasil na primeira fase estão entre os mais vendidos do torneio que começa em novembro. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou nesta quinta-feira (18) que já foram vendidos 2,45 milhões de ingressos para a Copa do Mundo deste ano, no Catar. Segundo a entidade, mais de meio milhão deles foram adquiridos no último período de vendas — de 5 a 16 de julho.

A entidade máxima do futebol disse que o maior número de ingressos é para partidas da fase de grupos como Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca.

“Os torcedores que moram no Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, País de Gales e Austrália lideraram as filas digitais ao garantir o maior número de ingressos”, pontuou a Fifa.

Copa fora de época

A data de lançamento da próxima fase de vendas será anunciada no final de setembro. As vendas presenciais também começarão em Doha após o lançamento da fase de vendas de “última hora”.

A Copa do Mundo começará um dia antes do previsto originalmente, e a cerimônia de abertura acontecerá logo antes do confronto entre a seleção anfitriã e o Equador, em 20 de novembro. Será a primeira Copa do Mundo sediada no Oriente Médio, tendo sido adiada para o final do ano, ao invés do período habitual — entre junho e julho –, para evitar o forte calor do verão na região.

Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que está trabalhando “muito próximo” da Fifa para limitar a transmissão de covid na Copa do Mundo do Catar. Este será o primeiro grande evento esportivo aberto ao público desde o arrefecimento da pandemia.

Ahmed al Mandhari, diretor da OMS no Oriente Médio, disse em entrevista coletiva virtual que tanto o órgão quanto às autoridades do Catar vão buscar garantir que as medidas sanitárias estejam em vigor durante o Mundial. A intenção é proteger os turistas não só da covid, mas de outras doenças infecciosas emergentes.

“Como parte do mandato da Organização Mundial da Saúde para promover a saúde e o bem-estar, estamos trabalhando com a Fifa e o Catar para usar este evento global como uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre estilos de vida saudáveis. Isso entre todas as faixas etárias em todo o mundo”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte