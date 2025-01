Política Figura conhecida no bolsonarismo, o marqueteiro Duda Lima, responsável pela campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2022, entrou em campo para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vídeo de Nikolas Ferreira fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre o Pix. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Figura conhecida no bolsonarismo, o marqueteiro Duda Lima, responsável pelas campanhas de Jair Bolsonaro à Presidência em 2022 e de Ricardo Nunes à prefeitura de São Paulo em 2024, entrou em campo nesta semana para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo. Após conversa com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi escalado para fazer críticas às novas regras da Receita Federal sobre o monitoramento de transações financeiras, incluindo o Pix. Duda Lima não teve participação no roteiro do vídeo com mais de 100 milhões de visualizações feito pelo parlamentar, mas ajudou na estratégia sobre como explorar o tema.

A bola de neve que virou a repercussão negativa da medida motivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a chamar ministros às pressas ao Palácio do Planalto na terça-feira e revogar a normativa da Receita. Além de dúvidas, a ampliação do monitoramento gerou uma onda de notícias sobre uma taxação do Pix, o que o texto nunca estabeleceu.

Agora, Duda Lima trava uma disputa particular com Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula na última campanha presidencial, ocasião em que ambos se enfrentaram, e alçado nesta semana ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Na gravação de Nikolas, o parlamentar mineiro semeou a dúvidas: ele reconhecia que a medida não implicava diretamente em taxação, mas disse achar que as pessoas seriam tributadas no futuro. Também falou sobre a possibilidade de trabalhadores informais de baixa renda serem prejudicados no momento da declaração do Imposto de Renda.

Nos últimos dias, Lima conversou com integrantes do PL sobre a forte rejeição popular ao tema. Segundo aliados, Nikolas foi escolhido para liderar o embate por ter um grande número de seguidores nas redes sociais e ser diretamente atrelado a Bolsonaro.

Duda segue sem contrato com o partido e sem compromisso de conduzir uma futura campanha presidencial. Entretanto, ele seguirá como uma espécie de “consultor” informal da legenda bolsonarista para atos da oposição.

A atuação de Duda Lima deve reforçar ações da oposição contra medidas do governo e reforçar a imagem de Bolsonaro como único nome da direita. Esse trabalho serve para frear o lançamento de nomes como o do cantor Gusttavo Lima, que declarou ter vontade de concorrer ao Palácio do Planalto em 2026, e o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que também corre na mesma raia que o ex-presidente.

Além disso, é esperado que as orientações de Duda Lima estreitem a vinculação de Bolsonaro com nomes que devem concorrer a governos estaduais em 2026.

Ao assumir o cargo no governo Lula, Sidônio comentou o poder de notícias falsas no ambiente virtual: “A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade”, discursou Sidônio.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Nikolas sugere que Pix possa ser taxado. “O governo Lula vai monitorar seus gastos. E não o Pix não será taxado, mas é sempre é bom lembrar… A comprinha da China não seria taxada, mas foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do Imposto de Renda, não vai. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa, sim. Quem mais será afetado por essa medida serão os trabalhadores, que serão monitorados como se fossem grandes sonegadores”, afirmou.

Procurado, o parlamentar nega que tenha tido qualquer influência de Duda Lima na produção do vídeo. Depois da revogação da medida do governo, bolsonaristas parabenizaram o parlamentar. Deputados federais como André Fernandes (PL-CE) e Gustavo Gayer (PL-GO) associaram a revogação ao sucesso do vídeo de Nikolas.

“Parece que o governo voltará atrás sobre a fiscalização do pix. Parabéns a todos brasileiros que se manifestaram, em especial ao grande Nikolas Ferreira”, escreveu Fernandes.

Gayer, por sua vez, afirmou que o governo federal seria tão fraco que um vídeo foi capaz de derrubar a medida. O parlamentar ainda gravou um vídeo em celebração.

“O governo arregou por causa de vocês que usaram as redes sociais para verbalizaram suas opiniões sobre essa tentativa desse governo de arrancar nosso dinheiro”, disse Gayer. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/figura-conhecida-no-bolsonarismo-o-marqueteiro-duda-lima-responsavel-pela-campanha-de-jair-bolsonaro-a-presidencia-em-2022-entrou-em-campo-para-coordenar-a-frente-de-atuacao-da-oposicao-contra-o-go/

Figura conhecida no bolsonarismo, o marqueteiro Duda Lima, responsável pela campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2022, entrou em campo para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo

2025-01-17