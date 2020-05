Notícias A retomada do atendimento presencial no Sine de Porto Alegre teve fila e outros transtornos

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Unidade no Centro Histórico disponibiliza equipe para informações sobre o benefício de R$ 600 do governo federal. (Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA)

Interrompido desde março por causa das medidas restritivas de combate ao coronavírus, o atendimento presencial nas agências do Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Porto Alegre foi retomado nesta segunda-feira (11), como foco no encaminhamento do seguro-desemprego. Quem se dirigiu a unidades como a do Centro Histórico, porém, enfrentou transtornos como longas filas, gerando demora.

Na capital gaúcha, o serviço contemplou mais de 230 trabalhadores – 129 encaminharam o benefício e 97 buscaram vagas no mercado de trabalho. Houve, ainda, quem procurasse informações sobre a utilização do aplicativo “Sine Fácil” e o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal.

No início da tarde, o sistema on-line do Ministério da Economia caiu e 58 pessoas precisaram agendar novo atendimento para esta terça-feira. “A demanda existe e os servidores do Sine Municipal estão aptos a receber da melhor forma possível os trabalhadores de

Porto Alegre”, explicou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Social e Esporte, Rafael Piccoli.

Ainda segundo ele, “neste momento, nosso principal objetivo é encaminhar o seguro-Desemprego, mas todos que lá comparecerem serão atendidos”. A unidade municipal está localizada na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, próximo à Praça da Alfândega e ao pórtico do cais.

Pandemia

Pela manhã, antes da abertura às 8h, o titular da SMDSE (Secretário de Desenvolvimento Social e Esporte), Itacir Flores, recebeu a doação de 15 máscaras protetoras faciais do tipo “face shield” da Coordenadoria de Relações Institucionais da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). O material foi produzido pelo TecnoPUC e será utilizado por servidores do Sine.

Na tarde da última sexta-feira, o titular da ), Itacir e seu adjunto se reuniram com a gerência do Sine para alinhar os procedimentos de prevenção necessários para retomada em um cenário de pandemia e medidas de isolamento.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso para as pessoas com dificuldade de encaminhar o seguro pela internet e também

esclarecer as muitas dúvidas sobre o beneficio. Todos os cuidados para o enfrentamento ao coronavírus serão tomados, com os

servidores e com os trabalhadores que vierem ao Sine”, salientou Itacir na ocasião.

Desde março, o Sine Municipal atende mediante sistema de agendamento, por meio da internet, a um contingente de aproximadamente 80 pessoas por dia. Em todos os casos, a finalidade é o encaminhamento do seguro-desemprego.

(Marcello Campos)

