Geral Filha de amigo de Putin é encontrada morta na Rússia; polícia investiga

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Natalia Bochkareva foi encontrada morta aos 44 anos em seu apartamento de Moscou. (Foto: Reprodução)

A filha de um amigo e aliado político do presidente russo, Vladimir Putin, foi encontrada morta em seu apartamento, em Moscou. Natalia Bochkareva, de 44 anos, foi achada sem vida dentro do imóvel, no distrito de Presnensky. De acordo com informações preliminares, citadas pelos jornais “The Sun” e “Daily Mail”, não havia sinais de morte violenta na residência da mulher. O caso da empresária é a mais recente entre mortes misteriosas na elite russa que estão sob investigação da polícia local.

Na última terça-feira (11), o porteiro do prédio onde ela vivia decidiu acionar a polícia depois que Natalia parou de atender a porta e de responder ligações. Na véspera, ela havia relatado ao funcionário que não estava se sentindo bem. Os agentes forçaram a entrada no apartamento e encontraram a mulher já sem vida.

Natalia Bochkareva era filha de um ex-governador do oblast de Penza, uma divisão federal da Rússia. Aliado de Putin, Vasily Bochkaryov dirigiu a região de 1998 a 2015 e a representou no Conselho da Federação da Rússia até sua morte, em 2016, aos 67 anos, em decorrência de um câncer.

Depois de perder o pai, Natalia assumiu os negócios de processamento de madeira e panificação da família, segundo o “The Sun”. Há dois anos, ela ganhou destaque na mídia internacional ao cair no golpe de uma cartomante, para a qual teria enviado 16 milhões de rublos (equivalente a mais de R$ 850 mil reais) com a promessa de se livrar de uma suposta maldição. O “Daily Mail” afirma que, depois de receber o dinheiro, a pessoa sumiu e foi denunciada na polícia.

As mortes de outros aliados do governo russo também mobilizaram a polícia local nos últimos meses. Em janeiro, por exemplo, o político e advogado Magomed Abdulayev, próximo ao ex-presidente Dmitry Medvedev, morreu atropelado em Makhachkala, aos 61 anos. Em setembro do ano passado, o magnata do petróleo Ravil Maganov não resistiu ao cair do sexto andar de um hospital de Moscou. Os dois casos não foram esclarecidos oficialmente, segundo o “Daily Mail”.

No mês passado, a polícia russa abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da 11ª morte de um magnata do país no período de um ano. Kristina Baikova, a vice-presidente do Loko-Bank, caiu do 11º andar de um prédio em Moscou, em 23 de junho. As informações são do jornal O Globo.

