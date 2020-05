Celebridades Filha de Gugu Liberato descreve a mãe, Rose, como “a mais carinhosa do mundo”

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Sofia usou Instagram para desejar feliz Dia das Mães à médica Foto: Instagram/@guguliberato Sofia usou Instagram para desejar feliz Dia das Mães à médica. (Foto: Instagram/@guguliberato) Foto: Instagram/@guguliberato

Sofia Liberato, 16, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, homenageou a mãe Rose Miriam Di Matteo com uma postagem em seu Stories, no Instagram, neste domingo (10). Embalada pela canção “Te Amar Demais”, na voz do cantor Sodré, a jovem exibiu três fotos ao lado da mãe, acompanhada de uma mensagem.

“Feliz Dia das Mães para a mãe mais carinhosa do mundo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Não há palavras para descrever o meu amor por você”, escreveu Sofia. A irmã gêmea dela, Marina, e o irmão mais velho, João Augusto, 18, não se manifestaram pela data nas redes sociais.

A declaração acontece em meio à briga judicial pela herança de Gugu , que morreu em novembro do ano passado. Em fevereiro, os filhos do apresentador se manifestaram pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a herança deixada pelo pai.

Por meio de advogados, eles afirmaram em nota que “em respeito a memória de seu pai e à vista das últimas declarações postadas na mídia pela defesa de sua mãe, esclarecem que não esperavam e não pactuam deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade, para desvirtuar os legítimos desejos de seu pai e principalmente a realidade por todos eles vivenciada”.

Os adolescentes deixam claro que respeitam a mãe, mas entendem que ela deveria ser favorável e não contrária a eles. “Entendem, ainda, que a mãe foi envolvida numa teia, mas acreditam que mais cedo ou mais tarde ela deixará de ser influenciada por pessoas que querem dela se aproveitar, induzindo-a a negar os fatos, a se expor pessoalmente em situação vulnerável para impressionar desavisados”, diz trecho do comunicado.

No fim de abril, nova polêmica envolvendo a família deu conta que os jovens excluíram a mãe do grupo de beneficiários de um seguro de viagem do apresentador. Segundo apurou a reportagem, os três filhos teriam

procurado a seguradora Starr International Brasil se identificando como os únicos herdeiros do apresentador. A empresa não negou a indenização, mas espera uma decisão judicial para seguir com ela.

