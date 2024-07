Brasil Filha do deputado estadual no Mato Grosso Gilberto Cattani é assassinada

Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrada morta na zona rural de Nova Mutum (MT). (Foto: Reprodução)

A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), do Mato Grosso, foi encontrada morta na região do Pontal do Marape, na zona rural do município de Nova Mutum, na manhã dessa sexta-feira (19). A Polícia Civil tenta identificar a causa da morte de Raquel Cattani, que era produtora rural.

De acordo com a polícia, a casa onde Raquel foi morta tinha sinais de violência, contendo uma televisão quebrada. Além disso, a moto e o celular da vítima foram levados da residência, localizada em um sítio no Assentamento Pontal do Marape, no município.

A polícia também informou que o corpo da vítima foi encontrado por um familiar dentro de um dos quartos da residência.

Nas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho, relatou que ficou “consternado com a informação da morte da filha” de seu amigo, o deputado Cattani. Na publicação, ele expressou solidariedade aos familiares e amigos de Raquel.

Investigação

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) finalizou, no início da tarde, o trabalho no local do crime, com a coleta de material genético, digitais e buscas pela casa e no corpo de Raquel. O secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, disse que foi constatado que a morte da jovem foi causada por perfurações com arma branca, porém, ainda se investiga qual foi a arma.

O ex-companheiro da empresária se apresentou à Polícia Civil na casa onde a vítima foi achada morta e será ouvido pela polícia, assim como outras pessoas ligadas à Raquel.

“Em paralelo, a Polícia Militar faz buscas pela motocicleta e celular da vítima, que foram levados do local do crime, e por suspeitos. Já a Polícia Civil investiga os fatos. Um helicóptero do Ciopaer também auxilia nas buscas e investigação”, informou a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT).

Raquel era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais em Nova Mutum. Ela teve dois produtos premiados no Mundial do Queijo, no quesito melhor queijo “Maringá” e “Nozinho temperado”. A empresária também deixa dois filhos.

Autoridades lamentam

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso lamentou a morte da jovem e informou que irá acompanhar o caso e cobrar justiça.

“Estamos no estado que só em 2023 registrou uma taxa de 2,5 mortes a cada 100 mil mulheres, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa é uma realidade que não podemos mais aceitar”, diz.

Em nota, o Governo de Mato Grosso lamentou a morte de Raquel e informou que as equipes das forças de segurança do estado já estão no município para esclarecer o fato.

“Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu. Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, lamentou o governador.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, também prestaram solidariedade à família de Raquel.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho, lamentou a morte e informou que expressa os “mais sinceros sentimentos e solidariedade à familiares e amigos de Raquel”, e que deseja que Deus console o coração de toda a família enlutada.

