Política Filha mais velha de Michelle Bolsonaro chama Janja de “sem noção”

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Letícia Firmo é filha mais velha de Michelle Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após Michelle Bolsonaro divulgar um vídeo do exterior do Palácio do Alvadora, foi a vez de Letícia Firmo, filha mais velha da mulher de Jair Bolsonaro, rebater as críticas da primeira-dama Rosângela Silva, conhecida como Janja, sobre a conservação do Palácio do Alvorada. Na semana anterior, Janja aproveitou sua primeira entrevista após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para avaliar que o Alvorada precisa de reforma antes da mudança dela e do marido.

Janja percorreu a área pública e até os quartos da residência para mostrar infiltração no teto, problema na mesa, tapete rasgado e móveis de loja popular no lugar de peças assinadas por designers do modernismo.

A primogênita de Michelle deixou um comentário em uma publicação da Band no Instagram. A postagem mostra a palavra “Edu” escrita em uma parede e fala sobre “danos no teto, paredes e patrimônio” na residência oficial da presidência.

“Nunca escrevemos ou escreveram Edu em uma parede… Pelo amor de Deus né! Essa mulher é [sic] sem noção”, rebateu Letícia, em referência à Janja”, escreveu.

Durante a entrevista sobre o estado de conservação do Alvorada, Janja afirmou que houve ”falta de cuidado” com a residência, onde ela vai morar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Danos no Alvorada

“O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção… os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso”, afirmou Janja.

“A Presidência da República tem um depósito de móveis e ver o que foi para lá. Tem muitos objetos, que foram transportados de um lado para o outro, daqui para o Jaburu. Então a gente precisa localizar esses objetos”, concluiu.

“Ele [Lula] ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontrar isso em dez anos”, afirmou Janja sobre a reação de Lula ao ver a residência.

No início da semana, o novo ministro da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Paulo Pimenta, também afirmou que o governo de Bolsonaro entregou o imóvel de ”qualquer jeito”.

“Normalmente o inquilino que sai, até mesmo a imobiliária, o proprietário, tem que fazer vistoria para entregar, mas aqui não tem esse negócio da vistoria. Entregaram de qualquer jeito. Não tem uma imobiliária para ver que condições foram entregues”, afirmou à reportagem.

