Chamada por seu amigos e familiares de Bella, Isabella Kidman Cruise é fruto do casamento de Nicole Kidman com Tom Cruise. (Foto: Reprodução/Instagram)

A filha mais velha do ator Tom Cruise com a atriz Nicole Kidman compartilhou uma raríssima selfie em sua conta no Instagram. Hoje aos 27 anos, Isabella Jade Kidman Cruise trabalha como ilustradora e tem uma marca de roupas com estampas assinadas por ela.

A selfie protagonizada por Bella mostra a artista em frente a um espelho, com um boné e os cabelos bagunçados. Ao contrário do irmão Connor Cruise (25 anos), Bella usa suas contas nas redes de forma mais parcimoniosa, evitando ao máximo a exposição de seu rosto.

Cruise e Kidman foram casados entre 1990 e 2001. Eles adotaram os filhos quando eles ainda eram bebês, no início dos anos 90. Cruise ainda é pai de Suri (14 anos), de seu casamento com a atriz Katie Holmes, e Kidman também é mãe de Faith (9 anos) e Sunday (12 anos), de seu casamento com o músico Keith Urban.

Ao longo dos últimos anos Bella foi associada mais de uma vez às atividades do pai na Igreja da Cientologia, na qual ela teria trabalhada como recrutadora de novos seguidores da seita. No entanto, não consta nenhuma menção à religião na conta dela no Instagram.

Pouco se sabe sobre a vida pessoal dela. Em 2015 ela se casou com o programador Max Parker. Na época foi noticiado que os dois levam uma vida simples em uma casa com três quartos na região de Croydon, em Londres.

No início de 2020 o jornal Daily Mail noticiou que Bella tinha uma conta secreta no site de vendas de roupa Depop, com o nome Bella Parker, na qual estava vendendo várias roupas e calçados de grifes pertencentes a ela.