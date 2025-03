Mundo Filha trans de Elon Musk chama pai de “patético”

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Vivian é filha do primeiro casamento do bilionário dono do X. Foto: Reprodução Vivian é filha do primeiro casamento do bilionário dono do X. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Vivian Jenna Wilson, filha de Elon Musk, criticou posturas do pai, o chamou de “patético” e disse não falar com ele desde 2020, ano em que se assumiu como uma mulher trans. As afirmações foram feitas à revista americana Teen Vogue, que dedicou a capa de sua nova edição à filha de Musk, de 20 anos.

Vivian é filha do primeiro casamento do bilionário dono do X (antigo Twitter), SpaceX e Tesla, com a autora de livros Justine Musk. Em 2022, ela recorreu à Justiça dos Estados Unidos para retirar o sobrenome do pai, passando a se chamar Vivian Jenna Wilson.

Desde então, os dois tiveram algumas brigas públicas que envolveram o processo de transição de gênero da filha e o apoio de Musk ao presidente norte-americano, Donald Trump, além de seus posicionamentos políticos.

À Teen Vogue, Vivian disse não ter comunicação com sua família paterna. “Não acompanho, porque realmente não dou a mínima para o que eles fazem. Vejo coisas sobre meu pai nas notícias e penso: ‘Isso é uma vergonha’”, disse ela.

“A saudação nazista foi uma loucura. Vamos chamar um figo de figo, e vamos chamar uma saudação nazista do que é. Aquilo foi definitivamente uma saudação nazista”, afirmou ela, sobre o gesto polêmico de Musk no dia da posse de Trump, em janeiro.

“Mas, fora isso, não dou a mínima para ele. É irritante que me associem a ele. Simplesmente não tenho mais espaço para me importar.”

Questionada se ela teria algum medo de Musk por conta de sua fortuna, ela disse que o pai é “um homem-criança patético”. “Por que teria medo dele? ‘Oh, ele tem tanto poder’. Eu não dou a mínima.”

“Eu não falo com ele desde 2020. Isso foi há quase meia década. Graças a Deus”, concluiu ela sobre o pai.

O empresário Elon Musk teve 14 filhos com 4 mulheres diferentes. Com a primeira mulher, Justine, Musk teve cinco filhos, além de Vivian: Griffin, que é gêmeo da irmã – ambos nasceram em 2004 –, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, de 2006. Um outro filho do casal morreu poucas semanas após o nascimento.

Depois, com a cantora Grimes, Musk teve mais três filhos (e de nomes bem exóticos). X AE A-XII, nascido em 2020 e chamado também de “X”; Exa Dark Sideræl Musk, em 2022; e Techno Mechanicus, revelado na biografia do empresário, publicada em 2023. Ele tem o apelido “Tau”.

Com Shivon Zilis, executiva da Neuralink, empresa que pertence ao magnata, Musk teve quatro filhos. Um deles, um menino chamado Seldon Lycurgus, nasceu em março deste ano.

Também em 2025 a influenciadora conservadora Ashley St. Clair anunciou um herdeiro do magnata. Musk, no entanto, ainda não reconheceu publicamente a criança.

