Mundo Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas em Israel

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gabriel, de 22 anos, estava na festa de música eletrônica atacada pelo Hamas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Filho de um brasileiro que mora em Israel, o israelense Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, foi um dos mortos no ataque do grupo terrorista Hamas a uma festa de música eletrônica realizada em 7 de outubro no sul do país, num local bem próximo à Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Israel, que acompanha o conflito. Gabriel é filho do brasileiro Jayro Varella Filho.

Na última semana, o governo federal confirmou as mortes de três brasileiros que participaram da festa rave alvo do Hamas: Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, Ranani Glazer e Bruna Valeanu, ambos de 24 anos. Segundo a organização de resgate Zaka, ao menos 260 corpos foram encontrados no local da festa de música eletrônica.

O último nome confirmado pelas autoridades brasileiras foi o de Karla. Em nota, o Itamaraty lamentou a morte da brasileira e manifestou seu “profundo pesar” com o ocorrido. “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”, disse o ministério em nota.

Refém

A jovem Thelet Fishbein Zaaror, de 18 anos, filha de brasileiros, é uma das reféns do Hamas confirmadas neste domingo por autoridades israelenses. Ela estava no kibutz Be’eri, no sul do país, com o namorado, Dor Haider, quando o grupo terrorista invadiu o local, deixando cerca de cem mortos. Desde então, Thelet e o namorado estão desaparecidos.

Fishbein é filha e neta de brasileiros, mas nasceu em Israel. Sua tia, a brasileira Flora Rosembaun, que também foi vítima de um ataque do Hamas em 2001, afirmou que a jovem planejava tirar a dupla cidadania para passar um tempo no Brasil.

Fishbein já havia sido vítima da violência do Hamas. Até hoje, a jovem tem estilhaços no corpo de um foguete que caiu no kibutz onde ela vive com a família. Por isso, não se alistou para servir ao Exército.

Sua tia, a brasileira Flora Rosembaun, também é uma sobrevivente. Ela foi uma das vítimas do atentado do Hamas a pizzaria Sbarro, no centro de Jerusalém, em 2001. Flora, o marido e a enteada passavam na frente do local quando um suicida do Hamas detonou uma bomba. A explosão deixou 15 mortos, entre eles seu marido, Giora Balash, então com 69 anos, e cerca de 130 feridos. Flora ficou internada no hospital Hadassah Ein Keren, em Jerusalém, por 17 dias, com queimaduras e estilhaços no corpo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/filho-de-brasileiro-morre-em-ataque-do-hamas-a-israel/

Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas em Israel

2023-10-15