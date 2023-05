Mundo Filho de brasileiros, deputado republicano George Santos é detido nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Filho de brasileiros, o deputado republicano dos Estados Unidos George Santos foi detido nesta quarta-feira (10), informou o Departamento de Justiça norte-americano.

Santos, que admitiu ter mentido sobre seu currículo, é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Indiciado por 13 acusações, ele se entregou em um tribunal de Nova York, segundo autoridades locais.

O político, de 34 anos, foi eleito deputado nos EUA em novembro do ano passado pelo Partido Republicano. Sua eleição chamou a atenção por ele ser o primeiro republicano abertamente gay a concorrer e conquistar um assento na Câmara do país.

Logo após sua eleição, no entanto, o jornal The New York Times e outros meios de comunicação revelaram que o parlamentar de origem brasileira havia inventado quase todos os aspectos da sua vida pessoal e profissional.

Na terça-feira (9), promotores federais dos EUA apresentaram acusações criminais contra ele, pela primeira vez desde que o caso veio à tona. Até então, ainda não havia passado para a esfera judicial.

Uma comissão da Câmara dos Deputados dos EUA também investiga as acusações. Santos já reconheceu que mentiu, mas disse que não renunciaria ao mandato.

Segundo o The New York Times, ele pode ser liberado caso pague fiança e se comprometa a comparecer à Justiça quando solicitado.

Entre outras alegações, Santos disse ter diplomas da Universidade de Nova York e do Baruch College, apesar de nenhuma das instituições ter registro da sua frequência. Ele alegou ter trabalhado no Goldman Sachs e no Citigroup, o que também não é verdade.

O brasileiro também disse falsamente que era judeu e que seus avós escaparam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Santos, que se identifica como gay, também não revelou que foi casado com uma mulher por vários anos. O relacionamento terminou em 2019.

