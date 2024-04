Geral Filho de brasileiros, George Santos desiste de candidatura nos Estados Unidos após não conseguir arrecadar dinheiro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Filho de imigrantes brasileiros, ele tentava retornar à Casa após ter o mandato cassado no ano passado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-deputado de Nova York, George Santos, que foi expulso da Câmara dos Estados Unidos e está enfrentando acusações federais, anunciou na terça-feira (23) que estava retirando sua candidatura ao Congresso no Primeiro Distrito de Nova York. Filho de imigrantes brasileiros, ele tentava retornar à Casa após ter o mandato cassado no ano passado.

Santos, que anteriormente representou o 3º Distrito Congressional de Nova York em Long Island, disse em uma postagem nas redes sociais que decidiu encerrar sua candidatura porque não queria dividir o voto com o atual representante republicano, Nick LaLota, e “ser responsável por entregar a casa aos democratas”.

“Ficar nesta corrida praticamente garante uma vitória para os Democratas,” ele disse.

Apesar de Santos citar os democratas, a agência de notícias Associated Press cita uma questão financeira para a desistência. Segundo a AP, o comitê de campanha dele “caiu em desgraça” e relatou não ter havido angariação de dinheiro no mês passado, quando lançou a candidatura.

Santos também observou na declaração que não queria que sua candidatura “fosse retratada como uma retaliação contra” LaLota, que tem sido um crítico contundente de Santos e introduziu uma resolução para expulsá-lo no ano passado.

“Eu me reuni com líderes e com eleitores e tomei a decisão de desistir aqui e parar de buscar esta corrida, ESTE ANO! O futuro guarda inúmeras possibilidades e estou pronto, disposto e capaz de entrar em campo e lutar pelo meu país a qualquer momento,” disse Santos.

O anúncio vem cerca de um mês depois de Santos dizer que estava deixando o Partido Republicano e faria sua tentativa de retorno ao Congresso como independente. Santos se comprometeu a levar “Ultra MAGA/Trump apoiando valores para a votação em novembro como um independente.”

O ex-deputado se declarou inocente de 23 acusações federais, incluindo alegações de fraude relacionadas a benefícios de desemprego da covid-19, uso indevido de fundos de campanha e mentiras sobre suas finanças pessoais nos relatórios de divulgação da Câmara.

George Santos tornou-se o sexto legislador a ser expulso da Câmara em dezembro de 2023. Ele foi inicialmente indiciado em maio de 2023, mas o ímpeto para expulsá-lo só aumentou depois que o Comitê de Ética da Câmara divulgou um relatório muito aguardado sobre ele mais tarde naquele ano.

Santos, que atraiu controvérsias durante seu tempo no Capitólio por revelações de que ele fabricou grande parte de seu currículo e biografia, comprometeu-se na terça-feira a “continuar participando da discussão sobre políticas públicas”.

“Continuarei participando da discussão sobre políticas públicas e farei a minha parte… Sempre me esforçarei para estar do lado certo da história. É apenas um adeus por enquanto, voltarei”, disse Santos. As informações são da CNN e da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/filho-de-brasileiros-george-santos-desiste-de-candidatura-nos-estados-unidos-apos-nao-conseguir-arrecadar-dinheiro/

Filho de brasileiros, George Santos desiste de candidatura nos Estados Unidos após não conseguir arrecadar dinheiro

2024-04-24