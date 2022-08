Polícia Filho de policial militar da reserva é morto em ataque a tiros em Imbé, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Menino de 6 anos e seu pai estavam em casa quando foram alvejados. O policial ficou ferido Foto: Divulgação Menino de 6 anos e seu pai estavam em casa quando foram alvejados. O policial ficou ferido. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um menino de 6 anos, filho de um sargento da reserva da BM (Brigada Militar), de 50 anos, foi morto em um ataque a tiros no domingo (07), em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A criança estava em casa com o pai quando criminosos invadiram o local atirando. O menino foi hospitalizado, mas morreu na manhã desta segunda-feira (08). A residência localiza-se na rua Getúlio Vargas, no Centro do município.

O policial ficou ferido. Os assassinos estavam encapuzados e fugiram após o crime. A motivação do ataque está sendo investigada.

A BM divulgou uma nota lamentando a morte da criança. “O Comando da Brigada Militar, seus oficiais, praças e servidores civis manifestam seu mais profundo pesar pelo falecimento da criança de apenas 6 anos, filho do sargento da reserva Alexandre de Jesus Ferreira, ocorrido nessa manhã de segunda-feira. O menor foi vítima de um disparo de arma de fogo após um ataque à residência onde morava com a família e, no qual, seu pai também foi ferido. A ação criminosa ocorreu no último domingo, na cidade de Imbé, e suas circunstâncias e autoria estão sendo investigadas”, afirmou a corporação.

“A Brigada Militar e a família brigadiana reiteram seus sentimentos aos familiares e amigos da criança e reforça que, desde o ocorrido, têm reunido os recursos humanos e materiais necessários para responder a essa covarde agressão que vitimou um inocente. Estamos trabalhando incessantemente no litoral e região para a identificação e a consequente responsabilização do grupo criminoso que protagonizou o crime”, prosseguiu a BM.

