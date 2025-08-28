Rio Grande do Sul Filhote de ovelha furtado de fazenda é encontrado na cozinha de um apartamento em Bagé

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Descoberta ocorreu durante operação contra criminosos em um condomínio residencial. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Polícia Civil na cidade gaúcha de Bagé (Região da Campanha), nessa quinta-feira (28): a presença de um cordeiro (filhote de ovelha) no interior de um apartamento. O animal havia sido furtado de uma fazenda. A descoberta ocorreu quando agentes da corporação cumpriam ordens judiciais de busca de apreensão contra investigados por outros crimes.

Conforme o delegado responsável pelo caso, o animal tem aproximadamente dois meses e estava amarrado a um móvel da cozinha. Também apresentava sinais de desidratação e desnutrição, dentre outros aspectos indicativos de maus-tratos, e agora deve ser devolvido ao proprietário.

Investigação

Uma mulher que estava no imóvel foi conduzida para depoimento e liberada por falta de provas de envolvimento no abigeato. Ela relatou desconhecer a origem do cordeiro, deixado ali por possíveis comparsas de seu marido, preso recentemente por tráfico de drogas.

Os investigadores suspeitam que o companheiro dela tenha ligação com um grupo denunciado às autoridades por expulsar moradores do prédio, em um condomínio popular, a fim de ampliar na área as atividades relacionadas à venda de entorpecentes, dentre outros objetivos.

(Marcello Campos)

