Política Filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal ocorrerá no dia 22 deste mês

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em 2018, Bolsonaro se elegeu pelo PSL (Partido Social Liberal) Foto: Isac Nóbrega/PR Em 2018, Bolsonaro se elegeu pelo PSL (Partido Social Liberal). (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PL (Partido Liberal) confirmou, nesta quarta-feira (10), a filiação do presidente Jair Bolsonaro à sigla. A cerimônia de assinatura da ficha será realizada no dia 22 deste mês.

Atualmente, Bolsonaro está sem partido. Em 2018, ele se elegeu pelo PSL (Partido Social Liberal). Com o ingresso no PL, o presidente poderá se candidatar à reeleição em 2022. O PP (Partido Progressista) deve fazer parte da aliança em torno da provável candidatura de Bolsonaro, com chances de indicar o postulante a vice.

O PL é presidido por Valdemar Costa Neto, que foi condenado no escândalo do mensalão. Na terça-feira (09), Bolsonaro rebateu as críticas sobre a filiação a um partido do bloco conhecido como Centrão. “Se você tirar o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Tem que ter um partido se eu quiser disputar as eleições do ano que vem”, declarou o chefe do Executivo federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política