Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A região abrange os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá Foto: Divulgação A região abrange os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O 4º Distrito de Porto Alegre, que compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, ganhará mais câmeras de segurança.

O reforço no monitoramento eletrônico na região foi tratado em uma reunião entre o vereador Ramiro Rosário (PSDB), o secretário municipal da Segurança, coronel Mário Ikeda, seu adjunto, Gelson Guarda, e o empresário Carlos Kolesny.

O vereador garantiu a destinação de emenda impositiva no valor de R$ 150 mil para a aquisição de pelo menos três câmeras para o 4º Distrito. A escolha dos locais onde serão instalados os equipamentos vai ser feita com a participação da comunidade, por meio do preenchimento de um formulário no site do vereador.

“Quem mais sofre com a falta de segurança na região são os empresários e os moradores. Então, é justo que eles possam opinar sobre os locais que necessitam deste tipo de monitoramento”, explicou Ramiro. “Mais do que discursos, o que o 4º Distrito precisa é de ação”, completou o vereador.

O secretário Ikeda disse que o reforço no monitoramento do 4º Distrito colabora com o combate à criminalidade na região.

