Criança prematura nasce com cauda de 12 centímetros e uma bola na ponta em caso "raríssimo"

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

O caso é considerado raríssimo e, na literatura médica, há somente 40 casos no mundo. (Foto: Journal of Pediatric Surgery Case Reports)

Um bebê prematuro de oito meses nasceu com uma cauda de 12 centímetros que tinha uma bola na ponta, em Fortaleza (CE). O caso aconteceu em 2020, mas foi publicado na Journal of Pediatric Surgery Case Reports, revista científica internacional, em março deste ano. O caso é considerado raríssimo e, na literatura médica, há somente 40 casos no mundo. O bebê não teve a identidade revelada.

O bebê foi encaminhado para o Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), na capital cearense. Na unidade hospitalar, a criança foi avaliada e os médicos optaram por fazer uma cirurgia para a retirada da cauda. Como não havia comprometimento neurológico, como nervos ou osso na cauda, o procedimento foi de menor complexidade, realizado uma semana após a entrada do paciente no hospital.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a formação aconteceu devido a uma alteração na regressão da cauda embrionária, e que ainda não existe etiologia definida para esse tipo de ocorrência. A Sesa disse ainda que não houve nenhum prejuízo para a criança.

No artigo publicado sobre o caso, os autores explicam que caudas humanas são anomalias raras e descritas como protuberâncias cobertas de pele, e localizadas no meio da parte inferior da coluna vertebral.

O documento informa ainda que a mãe da criança fez oito consultas pré-natais. Durante a gestação, ela disse que não consumiu álcool ou drogas ilícitas, mas continuou fumando cerca de 10 cigarros por dia. Contudo, não há confirmação de conexão do consumo de cigarro e o crescimento da cauda. As informações são do portal de notícias G1.

