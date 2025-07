Política Em três meses, o Supremo detectou 752 milhões de tentativas de ataque hacker a seu sistema eletrônico

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Diante da crescente ameaça digital, o STF aprimorou sua infraestrutura de segurança. (Foto: Antonio Augusto/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal Federal (STF) identificou 752 milhões de tentativas de invasão ao seu site e aos sistemas eletrônicos da Corte nos últimos três meses. Todas essas ações foram bloqueadas por uma ferramenta utilizada pelo tribunal, que atua de forma preventiva e automatizada na proteção de dados e da infraestrutura digital. Em 2025, o STF tem sido alvo de ataques cibernéticos diariamente, evidenciando a crescente ameaça digital às instituições públicas brasileiras. As informações são do próprio STF.

Paralelamente, o setor de segurança cibernética do Supremo também registrou outros 280 mil alertas de segurança desde janeiro de 2025. Esses alertas foram gerados por comportamentos considerados suspeitos, como tentativas repetidas de adivinhar senhas — conhecidos como “ataques de força bruta” — ou a detecção de arquivos maliciosos, como vírus. Segundo a Corte, “essas ações também foram impedidas”.

Os bloqueios, em sua maioria, ocorrem de forma automática, por meio de ferramentas programadas para identificar padrões de comportamento malicioso. No entanto, em determinados momentos, há uma concentração incomum de ataques, exigindo uma atuação mais intensa da equipe especializada que monitora a segurança cibernética da instituição.

Os ataques, apesar de frequentes, não seguem uma lógica clara relacionada aos julgamentos em pauta ou declarações de ministros. “Os ataques não são contínuos, existem dias de picos, sem qualquer relação com temas julgados ou declarações dadas por ministros”, informou o STF. O maior pico registrado até agora em 2025 ocorreu no dia 5 de março, quando mais de 100 milhões de tentativas de invasão foram registradas em apenas 24 horas. Dois dias depois, em 7 de março, foram contabilizados mais de 60 milhões de acessos maliciosos.

Outro dia de alta atividade foi 8 de abril, com mais de 60 milhões de tentativas de ataque. Já no mês de julho, a movimentação foi menos intensa: o maior número de investidas ocorreu no dia 3, com quase 40 milhões de tentativas de invasão aos sistemas do Supremo.

Esses ataques são realizados por robôs programados para simular milhares de acessos simultâneos. O objetivo é sobrecarregar os servidores, derrubando temporariamente os sistemas, em um tipo de ataque conhecido como DDoS (negação de serviço).

Nos últimos anos, diante da crescente ameaça digital, o STF aprimorou sua infraestrutura de segurança. “As ferramentas são atualizadas periodicamente para evitar que as tentativas dos hackers sejam frutíferas”, informou a Corte. Em 2024, um ataque conseguiu derrubar o site por dez minutos, mas sem violação dos sistemas. Neste ano, nenhuma tentativa foi bem-sucedida. (Com informações do Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-tres-meses-o-supremo-detectou-752-milhoes-de-tentativas-de-ataques-hackers-em-seu-sistema-eletronico/

Em três meses, o Supremo detectou 752 milhões de tentativas de ataque hacker a seu sistema eletrônico

2025-07-06