Rio Grande do Sul Fim de semana no Estado terá noites frias, nevoeiro e aumento de nuvens

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Frio, geada, nevoeiro e neblina no amanhecer dos gaúchos neste sábado. Foto: Iara Puntel/MetSul Meteorologia Frio, geada, nevoeiro e neblina no amanhecer dos gaúchos neste sábado. (Foto: Iara Puntel/MetSul Meteorologia) Foto: Iara Puntel/MetSul Meteorologia

O sol deve predominar no Rio Grande do Sul neste sábado (21), com amplos períodos de céu claro em diversas áreas, segundo a MetSul Meteorologia. No decorrer do dia, contudo, nuvens começam a ingressar a partir do Oeste e do Sul gaúcho.

A tarde será amena, com máximas perto ou ao redor de 20ºC na maioria dos municípios. No domingo (22), por sua vez, o sol aparece em parte do Estado, mas ao longo do dia se espera aumento significativo da nebulosidade com o céu passando a nublado a encoberto em muitos municípios gaúchos.

Grande quantidade de nuvens altas deve cobrir o Rio Grande do Sul durante o dia. As nuvens podem trazer até precipitação bastante fraca e isolada, talvez inapreciável, especialmente da tarde para a noite e do Centro pro Norte do Rio Grande do Sul.

O domingo começa ainda muito frio e, de novo, com geada em diversas cidades, mas as mínimas serão mais altas que as do sábado. Permanece a possibilidade de formação de nevoeiro e neblina ao amanhecer em diferentes locais. A tarde será amena na maioria dos municípios, com máximas em torno dos 18ºC a 20ºC.

Grande Porto Alegre

O sol predomina neste sábado e com amplos períodos de céu claro na Região Metropolitana. A tarde será amena. Porto Alegre deve ter entre 7ºC e 19ºC. Já o domingo na região metropolitana terá muitas nuvens altas ao longo do dia. À medida que aumenta a nebulosidade, o céu pode passar a encoberto. Há chance ainda de neblina ou nevoeiro. O domingo ainda começa frio, entretanto com mínimas mais altas. A tarde torna a ser amena. Porto Alegre deve ter entre 10ºC e 19ºC.

