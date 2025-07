Porto Alegre Fim de semana terá atendimento em 15 unidades de saúde em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo consultas, vacinação e dispensação de medicamentos Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura mantém ativa a Operação Inverno em Porto Alegre, com atendimento em 15 unidades de saúde neste final de semana, das 10h às 19h. Iniciada no começo de junho, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo consultas, vacinação e dispensação de medicamentos.

Até o último final de semana foram realizados 5.676 consultas médicas e de enfermagem, 7.311 pessoas vacinadas, mais de 9 mil vacinas aplicadas e outros 10.337 medicamentos dispensados, além da realização de mais de dois mil atendimentos respiratórios.

Neste sábado (26), ocorre mais uma ação especial de vacinação contra a gripe na assembleia do Orçamento Participativo, no bairro Lomba do Pinheiro, realizada na Escola Municipal de Educação Infantil Heitor Villa Lobos das 14h às 16h.

A medida tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências e fortalecer ações de prevenção, como a vacinação contra gripe. A operação reforça o papel da Atenção Primária à Saúde como a principal porta de entrada para o SUS, especialmente em casos de menor gravidade.

Ao buscar atendimento nas unidades de saúde, a população contribui para a organização do sistema, permitindo que os hospitais concentrem os recursos nos casos de urgência e emergência.

Unidades abertas:

Sábado, 26

– Passo das Pedras 1: avenida Gomes de Carvalho, 510 (Passo das Pedras)

– Ramos: rua K esquina rua R C, s/n (Rubem Berta)

– Farrapos: Paróquia Santíssima Trindade – rua José Luiz Perez Garcia, 5 (Farrapos)

– Chácara da Fumaça: rua Martim Félix Berta, 2432 (Mário Quintana)

– Panorama: rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/n (Lomba do Pinheiro)

– Tristeza: avenida Wenceslau Escobar, 2442 (Tristeza)

– Lami: rua Nova Olinda, 202 (Lami)

– Modelo: avenida Jerônimo de Ornelas, 55 (Santana)

– Primeiro de Maio: avenida Professor Oscar Pereira, 6199 (Cascata)

– Conceição: rua Álvares Cabral, 429 (Cristo Redentor) – atendimento das 10h às 16h

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

Ação especial de vacinação contra a gripe na assembleia do Orçamento Participativo, no bairro Lomba do Pinheiro, realizada na Escola Municipal de Educação Infantil Heitor Villa Lobos, das 14h às 16h.

Domingo, 27

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/fim-de-semana-tera-atendimento-em-15-unidades-de-saude-em-porto-alegre/

Fim de semana terá atendimento em 15 unidades de saúde em Porto Alegre

2025-07-24