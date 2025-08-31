Brasil Fim do inverno trará mais chuvas em todo o País

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Clima em setembro marca a transição do inverno para a primavera. (Foto: Freepik)

O mês de setembro terá extremos no Brasil com protagonismo do calor que vai ser excessivo com muitos dias quentes e de temperatura extremamente alta em diversos estados. No Sul, mesmo sem El Niño, a chuva pode ter volumes muito altos em parte da região com aumento de temporais.

O mês de setembro é caracterizado pelas primeiras chuvas do período úmido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de registrar um aumento da temperatura. Neste ano, o cenário no fim do inverno, que ocorre em 22 de setembro, não será diferente. No Sul, também há expectativa para precipitações neste período.

No Sudeste e Centro-Oeste, o destaque é para a elevação das temperaturas com relação aos meses anteriores e pancadas de chuva em algumas tardes. “O que vale ressaltar é que as primeiras pancadas de chuva do início da primavera tendem a ser fortes, com rajadas de vento e trovoadas”, diz Celso Oliveira, meteorologista da Tempo OK.

Ele explica que, por ser isolada, a umidade não é abrangente pela região e, por isso, algumas cidades podem ainda registrar umidade baixa e temperaturas acima do normal, principalmente no interior de São Paulo e de Minas. No Nordeste, o tempo será seco e quente no interior, mas as capitais terão chuvas acima da média.

Temperaturas altas

A primeira semana de setembro promete muito calor no Brasil. Temperaturas em torno dos 40°C ou poderão ser observadas nos próximos dias em locais da região Centro-Oeste, do Pará, Tocantins e em locais do interior do Nordeste. Mas uma grande elevação de temperatura também está sendo esperada para a região Sudeste, com temperaturas que poderão alcançar valores entre 34°C e 37°C em áreas do oeste e norte de São Paulo e de Minas Gerais. O estado do Paraná também vai sentir um grande aquecimento na primeira semana de setembro, com temperaturas que poderão alcançar marcas entre 34°C e 36°C em áreas do noroeste do estado.

A circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis da atmosfera, vai dificultar a entrada do ar polar pelo interior do País. As frentes frias vão ser desviadas para alto mar. Sem a presença do ar polar e com o tempo seco, dificultando a formação da nebulosidade, a maioria das áreas do país terá uma grande insolação. Serão muitas horas com sol forte para aquecer o ar.

O aumento do calor na primeira semana de setembro vai fazer com que os níveis de umidade do ar fiquem baixos em grande parte do Brasil. Muitas áreas do do centro-oeste, do sudeste, do interior do Nordeste, do Tocantins até do Paraná devem registrar níveis de umidade entre 21% e 30%. Algumas áreas nestas regiões poderão ter níveis de umidade até um pouco abaixo dos 20%.

A chuva no Brasil nesta primeira semana de setembro ficará concentrada no extremo sul do país, com risco de tempestades especialmente no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva serão frequentes na costa leste do Nordeste e nos estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.

O inverno astronômico termina apenas no dia 22 de setembro às 15h19, mas o chamado período da primavera meteorológica tem início neste1º de setembro porque compreende o trimestre que vai de setembro a novembro. Com informações do Climatempo, MetSul e O Estado de S. Paulo

