Final de semana terá Feira de Design, evento infantil e show da cantora Nalanda no Parque Pontal

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Neste domingo (18), a partir das 17h30min, a cantora Nalanda faz um show ao vivo para os frequentadores do Parque Pontal. Foto: Divulgação Neste domingo (18), a partir das 17h30min, a cantora Nalanda faz um show ao vivo para os frequentadores do Parque Pontal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O final de semana será marcado por intensa programação no Parque Pontal. Neste sábado (17), das 14h às 19h30min, acontece a “Ocupação Open Pontal”, uma feira que vai reunir o melhor do Design independente do Sul do Brasil.

Na ocasião, cerca de 40 designers vão expor seus trabalhos ao público. Haverá, ainda, apresentações musicais, DJ e vivências, como a Oficina Beachcombing, na qual azulejos coletados na praia serão transformados em brincos por uma das artistas participantes. O restaurante 20/9 estará presente com um bar temporário no local.

Ainda no sábado, das 15h às 19h, acontece o evento “Ioiô Kids”, com diversas atividades para o público infantil. Entre as atrações oferecidas estão: “Gincana Ioiô”, para integrar pais e filhos, “Gincana Natalina”, com a presença do Papai Noel, “Studio Tattoo”, com tatuagens temporárias, “Oficina de Slime” e escultura de balões.

Já no domingo, a partir das 17h30min, a cantora Nalanda faz um show ao vivo para os frequentadores do Parque Pontal. No setlist da artista estarão grandes sucessos do Pop Rock nacional e internacional e MPB.

Desde a sua inauguração no dia 26 de novembro, o novo parque público de Porto Alegre tem recebido intenso fluxo de pessoas. Para o gerente de Marketing da SVB Par, Dan Berger, o sucesso está ligado a vários fatores, como localização e infraestrutura. “O Parque Pontal é um grande atrativo turístico. Além de curtir a natureza e toda estrutura de entretenimento e relaxamento que o local oferece, à beira do Guaíba e com um pôr do sol que é um cartão postal, os visitantes podem aproveitar uma agenda cultural com várias atividades gratuitas. É perfeito”, explica.

O Parque Pontal fica na avenida Padre Cacique nº 2893, em Porto Alegre.

