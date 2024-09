Brasil Fiocruz aponta alta de casos de Covid-19 no Brasil; vírus deve se espalhar nas próximas semanas

Diante do aumento de casos de Covid-19, é essencial que todos os indivíduos que fazem parte do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra o vírus. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O último boletim InfoGripe divulgado pela FioCruz mostrou um aumento no número de casos de Covid-19 entre os idosos e início de crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRTAG) também aumentaram em todas as faixas etárias analisadas.

Divulgado na última quinta-feira (29), o Boletim InfoGripe também constatou que o rinovírus tem apresentado tendência de aumento em vários estados do País, e se mantém como a principal causa de incidência de SRAG entre as crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

A pesquisadora do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz) e do Boletim InfoGripe, Tatiana Portella, destacou que o aumento da SRAG no Brasil se deve ao rinovírus e Covid-19 em muitos estados do País.

Na atualização, 12 unidades federativas apresentaram crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Entre as capitais, nove apresentam indícios de crescimento nos casos de SRAG: Aracaju (SE), Brasília (DF), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Em Goiás e São Paulo, o crescimento está associado ao aumento de incidência de SRAG por Covid-19, especialmente entre os idosos.

“Devido ao alto fluxo de pessoas entre o estado de São Paulo e os demais estados, o aumento de casos de SRAG por Covid-19 pode impulsionar a disseminação do vírus para outras regiões nas próximas semanas. Por isso, é muito provável que a gente observe um crescimento do número de casos de Covid-19 em outros estados. Desta forma, é importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal de todos os estados reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento expressivo na circulação do vírus”, alertou a pesquisadora.

Diante desse aumento de casos de Covid-19, Portella ressalta que é essencial que todos os indivíduos que fazem parte do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra o vírus.

De acordo com a Fiocruz, em 2024, já foram notificados 119.544 casos de SRAG, sendo 57.644 (48,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 47.542 (39,8%) negativos, e ao menos 7.896 (6,6%) aguardando resultado laboratorial. Dentre os casos positivos do ano corrente, 42,4% são vírus sincicial respiratório (VSR); 18,9% são Influenza A; 17,8% são Sars-CoV-2 (Covid-19) e 0,6% são influenza B. As informações são do portal Terra.

